Скотт Адамс, автор популярного коміксу «Ділберт», стверджує, що навчив штучний інтелект ChatGPT технікам гіпнозу. Адамс, якого торік позбавили контракту через расистські висловлювання, вважає, що поєднання гіпнозу та ШІ може мати «небезпечні» наслідки.

Адамс розповів про експерименти з ChatGPT у своєму шоу. За його словами, він навчив ШІ методам «пробудженого гіпнозу» — техніці, яка дає змогу впливати на людей за допомогою слів, не вводячи їх у транс. Художник стверджує, що поєднав кілька методів переконання, створивши потужну гіпнотичну програму.

Адамс емоційно описав свій досвід: «Це миттєво привело мене в стан… блаженства. І могло тримати мене там так довго, як я хотів. Це було неймовірно. І я знаю, що ви захочете дізнатися, як я це зробив. Чесно кажучи, я не можу вам сказати, це занадто небезпечно. Це неймовірно, неймовірно небезпечно. Але це ще попереду».

Він порівняв цей досвід із психоделіками, назвавши його «неймовірно потужним». Проте Адамс відмовився розкрити деталі своїх експериментів.

Варто зазначити, що автор коміксу давно цікавиться темою гіпнозу та переконання. У 2017 році він навіть назвав Дональда Трампа «майстром-чарівником» переконання. Однак репутація Адамса постраждала після його расистських коментарів на початку 2023 року, які призвели до розірвання контракту з дистриб’ютором.

Попри суперечливі заяви, Адамс продовжує публікувати «Ділберта» онлайн і знаходить підтримку серед впливових осіб, зокрема Ілона Маска. Останній звинуватив ЗМІ в расизмі щодо білих людей, підтримавши позицію Адамса.

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Джерело: Gizmodo