"Кров крізь пуанти": Шарліз Терон поставила на місце Тімоті Шаламе після його скандальної заяви про ШІ, балет та оперу

Шарліз Терон публічно відповіла на скандальну заяву Тімоті Шаламе про балет і оперу — і заодно зробила несподіване зізнання щодо ШІ та акторської професії.
В інтерв’ю The New York Times Терон відреагувала на слова Шаламе, які він сказав під час телезаходу CNN & Variety. Тоді актор порівняв кіно з балетом і оперою — мовляв, він не хоче, щоб кінотеатри стали такими мистецькими формами, де “ніхто вже не переймається”.
“О, боже, сподіваюся, одного дня я на нього натраплю. Це був дуже безвідповідальний коментар щодо мистецтва, одразу двох мистецьких форм, які ми маємо постійно підтримувати”, — заявила Терон.
Далі акторка зробила несподіваний поворот у бік технологій:
“За 10 років ШІ зможе виконувати роботу Тімоті, але він не зможе замінити людину на сцені, яка танцює наживо”.
На її думку, саме живе виконання — те, що жодна технологія не відтворить.
Шарліз Терон розповіла і про власний досвід з танцем — вона займалася ним до того, як стати актрисою.
“Танець навчив мене дисципліні. Він навчив мене структурі. Він навчив мене важкій праці. Він навчив мене бути стійкою. Це межує з жорстокістю”, — сказала вона.
За словами акторки, в неї кілька разів траплялися інфекції крові через мозолі, що не загоювалися:
“Я буквально говорю про те, що кров проступала крізь взуття. І ти не отримуєш вихідного”.
Що сказав Шаламе
На телезаході Шаламе пояснював, чому не хоче агітувати за порятунок кінотеатрів так само, як це роблять у балеті чи опері.
“Я не хочу працювати в балеті чи опері — там, де кажуть: збережіть це мистецтво. Хоч усім вже однаково”, — сказав він, додавши наприкінці: “Я щойно втратив 14 центів аудиторії”.
Реакція Терон показала, що жарт вийшов дорожчим.
