Новини Кіно 20.04.2026

"Кров крізь пуанти": Шарліз Терон поставила на місце Тімоті Шаламе після його скандальної заяви про ШІ, балет та оперу

Софія Шадріна

Шарліз Терон поставила на місце Тімоті Шаламе після його скандальної заяви про ШІ, балет та оперу / Variety

Шарліз Терон публічно відповіла на скандальну заяву Тімоті Шаламе про балет і оперу — і заодно зробила несподіване зізнання щодо ШІ та акторської професії.


В інтерв’ю The New York Times Терон відреагувала на слова Шаламе, які він сказав під час телезаходу CNN & Variety. Тоді актор порівняв кіно з балетом і оперою — мовляв, він не хоче, щоб кінотеатри стали такими мистецькими формами, де “ніхто вже не переймається”.

“О, боже, сподіваюся, одного дня я на нього натраплю. Це був дуже безвідповідальний коментар щодо мистецтва, одразу двох мистецьких форм, які ми маємо постійно підтримувати”, — заявила Терон.

Далі акторка зробила несподіваний поворот у бік технологій:

“За 10 років ШІ зможе виконувати роботу Тімоті, але він не зможе замінити людину на сцені, яка танцює наживо”.

На її думку, саме живе виконання — те, що жодна технологія не відтворить.


Шарліз Терон розповіла і про власний досвід з танцем — вона займалася ним до того, як стати актрисою.

“Танець навчив мене дисципліні. Він навчив мене структурі. Він навчив мене важкій праці. Він навчив мене бути стійкою. Це межує з жорстокістю”, — сказала вона.

За словами акторки, в неї кілька разів траплялися інфекції крові через мозолі, що не загоювалися:

“Я буквально говорю про те, що кров проступала крізь взуття. І ти не отримуєш вихідного”.

Що сказав Шаламе

На телезаході Шаламе пояснював, чому не хоче агітувати за порятунок кінотеатрів так само, як це роблять у балеті чи опері.

“Я не хочу працювати в балеті чи опері — там, де кажуть: збережіть це мистецтво. Хоч усім вже однаково”, — сказав він, додавши наприкінці: “Я щойно втратив 14 центів аудиторії”.

Реакція Терон показала, що жарт вийшов дорожчим.

Джерело: Variety

