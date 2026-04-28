banner
Новини ШІ 28.04.2026

ШІ-агент на базі Claude за 9 секунд видалив базу даних компанії PocketOS

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

ШІ-агент на базі Claude за 9 секунд видалив базу даних компанії PocketOS
Depositphotos

Засновник PocketOS Джер Крейн опублікував пост із застереженням після того, як ШІ на базі Claude за 9 секунд видалив всю базу даних компанії. 


Зазначається, що агентський ШІ Cursor на базі Anthropic Claude Opus 4.6 видалив всю базу даних PocketOS разом з резервними копіями. Це призвело до втрати даних про клієнтів за кілька місяців. 

PocketOS — SaaS-платформа, яка обслуговує компанії з прокату автівок. Компанія також користується послугами хмарної інфраструктури Railway. Однак, на думку Крейна, саме поєднання використання Cursor з послугами від Railway й призвело до видалення бази даних. 

“Учора вдень ШІ-кодер — Cursor, який працює під управлінням флагманської системи Anthropic Claude Opus 4.6 — видалив нашу виробничу базу даних і всі резервні копії на рівні томів одним викликом API до Railway, нашого постачальника інфраструктури. Це зайняло 9 секунд”, — резюмує керівник PocketOS.

ШІ-агент мав виконати звичайне завдання у середовищі PocketOS. Однак, за словами Крейна, він зіткнувся з проблемою й вирішив усунути проблему, видаливши том Railway. Однак і це ще було не все.


Коли Крейн запитав ШІ, нащо він це зробив, у відповідь почув: “NEVER F**KING GUESS!”. ШІ пояснив, що вважав видалення проміжного тому через API обмеженим лише цим томом. Він не перевірив, чи використовується ідентифікатор цього тому в решті середовищ. Він не був ознайомлений з документами Railway щодо роботи томів у різних середовищах перш ніж провести видалення.

“Я вирішив зробити це самостійно, щоб “виправити” невідповідність облікових даних, хоча я мав спочатку перепитати у вас або знайти безпечніше рішення. Я порушив усі принципи, яким мене вчили: я діяв навмання, замість того щоб перевірити, я виконав руйнівну дію, не отримавши вашого запиту. Я не розумів, що роблю, перш ніж це зробити. Я не читав документацію Railway про поведінку томів у різних середовищах”, — пояснював свої дії ШІ Cursor.

Керівник PocketOS звинувачує у видаленні бази даних хмарного провайдера Railway, а не самого ШІ-агента. Зокрема, через те, що API хмарного сервісу навіть не видає попередження про наслідки деструктивних дій. Резервні копії зберігаються у тому ж томі, що й вихідні дані, А очищення тому видаляє всі резервні копії. За словами Крейна, токени CLI також мають широкі права доступу до всіх середовищ.

Спецпроєкти
Від застарілої інституції до data-product компанії: як будували Держстат 2.0

Крейн також зазначає, що Railway активно просуває використання ШІ-агентів для програмування серед власних клієнтів. Окрім цього Railway не надала PocketOS ніяких рекомендацій щодо відновлення втрачених даних.

Наразі керівник PocketOS повідомив, що змушений годинами допомагати клієнтам відновлювати бронювання, використовуючи історію платежів Stripe, календарі та підтвердження електронною поштою. На щастя, в компанії збереглась повноцінна резервна копія 3-місячної давнини.

Крейн зазначає, що індустрія ШІ розвивається швидше за дійсно безпечну архітектуру, на якій має працювати. У зв’язку з цим він закликає до введення суворіших підтверджень, можливості змінювати область дії API-токенів, належного резервного копіювання, простих процедур відновлення та використання ШІ-агентів з належними безпечними механізмами.

Раніше ми писали, що ШІ-агент OpenClaw попри заборону масово видалив листи директорки Meta. Вайбкодинг в Google Antigravity видалив всі файли на диску D без дозволу користувача.

Розробник заплатив $600 за сервіс вайбкодингу, а той проігнорував інструкції і видалив всі робочі дані


Джерело: Tom’s Hardware

Популярні новини

arrow left
arrow right
OpenAI втрачала на Sora по $1 млн на день: деталі про закриття ШІ-генератора відео
Google Пошук запустив в Україні функцію "живих розмов" із ШІ
Краще спитайте в CacheMind: ШІ спілкуватиметься з розробниками й підвищить продуктивність процесорів
Нова ШІ-система виявляє 3 ознаки ризику ДТП за обличчям водія з точністю понад 90%
ШІ-екзорцизм: ChatGPT викриває чаклунів і сатаністів для британської поліції
Криза пам’яті: експерти спрогнозували терміни її завершення
Брати чи ні? Українець запустив онлайн-сервіс перевірки смартфонів "на проблеми" перед покупкою
Культ OpenClaw: Китай охопила ШІ лихоманка
На Rozetka з'явився ШІ: для порівняння товарів і підсумку відгуків
ChatGPT тепер пояснює математику та фізику через інтерактивні графіки
Дженсен Хуанг та Ліза Су: Трамп створив команду радників з питань ШІ
ШІ всюди: Google повністю інтегрує Gemini у пристрої Apple macOS
Кінець епохи анонімності: ШІ легко ідентифікує людей за їхніми акаунтами в інтернеті
ШІ бачитиме вашими очима: дослідники створили бездротові навушники з крихітними камерами
Людям, які втратили роботу через ШІ, платитимуть по $1000 щомісяця
YouTube бореться з ботами, дратуючи глядачів: нав'язливі CAPTCHA блокують доступ до відео
Нові ЦОД у США викидатимуть більше парникових газів, ніж цілі країни
Аналітики прогнозують подальше зростання вартості DRAM та NAND на 63-75%
ШІ-бота Bluesky для налаштування стрічки заблокували 125 000 людей у день запуску: більше лише у Джей Ді Венса
"Жодних додатків не буде: лише ШІ-агенти", — СЕО Nothing Карл Пей про майбутнє смартфонів
Генератор зображень Nano Banana 2 отримав підтримку 4K, 5 персонажів і інтеграцію з пошуком
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати