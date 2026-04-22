Хтось вже “помацав” ШІ Claude Mythos: Anthropic проводить розслідування

Anthropic заявила про несанкціонований доступ до своєї флагманської моделі ШІ Claude Mythos.





Наразі компанія займається розслідуванням цього інциденту. Цього місяця доступ до передової моделі був обмежений 40 великими техкомпаніями, аби вони могли усунути вразливості у сфері кібербезпеки у власних продуктах до того, як ними зможуть скористатись кіберзлочинці. За даними Bloomberg, невелика група користувачів з приватного онлайн-форуму в Discord отримала доступ до Claude Mythos через комп’ютерну систему, призначену для зовнішніх постачальників Anthropic.

“Ми розслідуємо повідомлення про несанкціонований доступ до Claude Mythos Preview через одне зі сторонніх середовищ”, — повідомив журналістам AFP представник Anthropic.

Зазначається, що доступ до ШІ було отримано у різний спосіб. Зокрема, один з користувачів мав доступ, оскільки співпрацював з Anthropic за контрактом. Компанія співпрацює з невеликим колом постачальників, які надають допомогу у розробці.

Співрозмовник Bloomberg також підкреслив, що група осіб, які отримали доступ до Mythos, зацікавлені в експериментах з новими моделями, а не в здійсненні кіберзлочинів. За його словами, група не ставила завдання, пов’язані з кібербезпекою, моделі Mythos, прагнучи натомість пробувати такі завдання, як створення простих вебсайтів. Окрім цього ці особи також мають доступ до інших ще не випущених моделей ШІ від Anthropic.





Anthropic відмовилась від широкого релізу Mythos через надзвичайну здатність цієї моделі виявляти раніше невідомі вразливості безпеки, які існували протягом багатьох десятиліть. Тим часом Anthropic підозрюють у завищенні можливостей їхньої передової системи на тлі жорсткої конкуренції з OpenAI.

Джерело: Bloomberg