Microsoft та NVIDIA об'єднались для розробки атомних станцій для дата-центрів ШІ — за допомогою ШІ

Deposithotos

Microsoft та NVIDIA оголосили про співпрацю на основі ШІ для прискорення розробки та розгортання атомних електростанцій, які, у свою чергу, живитимуть центри обробки даних ШІ. Спільна ініціатива була офіційно презентована віце-головою та президентом Microsoft Бредом Смітом.





Партнерство, описане у блозі Microsoft, поєднує генеративний ШІ, симуляцію цифрових двійників та платформу NVIDIA Omniverse для оптимізації ядерного життєвого циклу — від отримання дозволів до операційної діяльності. Зусилля спрямовані на те, що блог Microsoft називає інфраструктурним вузьким місцем: дорогі, багаторічні процеси отримання дозволів, фрагментовані інженерні дані та ручна перевірка регуляторних вимог, які затримують будівництво нових атомних станцій.

Компанії заявляють, що їхня співпраця охоплюватиме чотири фази ядерного розвитку. На етапі проектування та інженерії цифрові двійники та високоточні симуляції дозволяють інженерам повторно використовувати перевірені проектні рішення та моделювати наслідки змін до початку будівництва. Для ліцензування та отримання дозволів генеративний ШІ займається складанням документів та аналізом прогалин у десятках тисяч сторінок, які зазвичай вимагаються для регуляторних подань.

Ідея допустити генеративний ШІ до критично важливої з точки зору безпеки ядерної інфраструктури може викликати занепокоєння у пересічного читача, але це вже відбувається в реальному світі. Aalo Atomics, стартап з Остіна, що будує модульні ядерні реактори для центрів обробки даних, заявив, що скоротив обсяг роботи з отримання дозволів на 92% за допомогою рішення Microsoft з генеративного ШІ для отримання дозволів, заощадивши приблизно 80 мільйонів доларів щорічно.





“Найважливішими є дві речі: складність корпоративного масштабу та надійність, критична для місії”, — сказав Ясір Арафат, технічний директор Aalo, у публікації блогу.

Aalo наразі будує свій експериментальний реактор Aalo-X в Айдахській національній лабораторії з метою досягнення критичності до середини 2026 року. Ще дві компанії — Everstar та Atomic Canyon — також розвивають цю співпрацю. Everstar, стартап NVIDIA Inception, виводить галузевий ШІ для ядерної сфери на Azure для управління робочими процесами проектів та контрольованими конвеєрами даних, тоді як платформа Neutron від Atomic Canyon тепер доступна на Microsoft Marketplace, надаючи ядерним розробникам доступ до цих можливостей через стандартні корпоративні закупівлі.

Будівництво отримує 4D та 5D симуляцію, додаючи планування часу та відстеження витрат до стандартних 3D просторових моделей. Подібно до того, як NVIDIA оптимізує проекти своїх центрів обробки даних наступного покоління до того, як буде викопана перша лопата землі, ідея полягає у тому, щоб віртуально збудувати атомну електростанцію до початку земляних робіт, відстежувати фізичний прогрес у порівнянні з цифровим планом та завчасно виявляти потенційні колізії в графіку.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

“Ядерну галузь десятиліттями стримували обтяжливі вимоги до документації та регуляторна складність. Це партнерство означає, що наші клієнти отримають безпечні, масштабовані хмарні розгортання, яких вони потребують. Це значний крок до того, щоб зробити ядерну енергетику швидкою, безпечною та нестримною”, — заявив Кевін Конг, генеральний директор Everstar.

В операційній діяльності датчики на основі ШІ та цифрові двійники забезпечують виявлення аномалій та прогнозоване технічне обслуговування. Технологічний стек, що забезпечує ці зусилля, включає платформи NVIDIA Omniverse та AI Enterprise, а також моделі Earth 2, PhysicsNeMo, Isaac Sim та Metropolis разом із Прискорювачем рішень з генеративного ШІ для отримання дозволів від Microsoft та Planetary Computer — все це працює на Azure.

Враховуючи, що тривалість будівництва нових реакторів у Сполучених Штатах розтягується на багато років (14 років у випадку блоку Vogtle Unit 3 компанії Southern Company, лише як один приклад), є широкі можливості для прискорення будівництва цих станцій. Чи виявиться зростання попиту на електроенергію для центрів обробки даних ШІ достатньо тривалим, щоб зусилля NVIDIA та Microsoft принесли плоди, ще належить з’ясувати.

“Ми впроваджуємо щось складне у масштабі, який по-справжньому розуміє лише така компанія, як Microsoft. Тут немає місця ні для чого меншого, ніж перевірена надійність”, — додав Арафат.

Галузева організація Nuclear Energy Institute також відреагувала на анонс: старший віце-президент з технічних та регуляторних питань Даг Тру назвав ініціативу “потужним прикладом того, як інновації можуть розкрити повний потенціал ядерної енергетики“. Крім того, компанія Southern Nuclear вже розгорнула агентів на основі Microsoft Copilot у своєму флоті реакторів — зокрема в інженерних та ліцензійних підрозділах — для підвищення послідовності роботи, швидшого повторного використання знань та підтримки прийняття кращих рішень у ключових робочих процесах.

Ця ініціатива вписується у ширший контекст технологічної гонки за енергоресурсами: у січні 2026 року Meta уклала масштабні угоди про постачання ядерної енергії з компаніями Vistra, TerraPower та Oklo — загальною потужністю до 6,6 гігавата чистої електроенергії до 2035 року. Незважаючи на стратегічний масштаб анонсу, акції Microsoft в день оголошення впали більш ніж на 2%: це свідчить про те, що ринкова реакція визначалась ширшими факторами, а не лише самою новиною про партнерство.

Джерело: TomsHardware