Чоловіча протизаплідна пігулка без побічних ефектів пройшла випробування на людях

Фармацевтичний стартап YourChoice Therapeutics проводить клінічні випробування чоловічого протизаплідного препарату YCT-529, який, начебто, не має побічних ефектів.

Зазначається, що препарат YCT-529 вже пройшов клінічні випробування і довів власну безпечність. Далі мають бути випробування на ефективність. Очікується, що він може надійти на ринок вже за кілька років.

У першому рандомізованому, подвійному сліпому, плацебо-контрольованому дослідженні фази Ia з одноразовим зростанням дози – для оцінки на переносимість та безпеку препарату YCT-529, брали участь 16 здорових чоловіків у віці від 32 до 59 років. Вони отримували одноразову пероральну дозу YCT-529, від 10 до 180 мг (або плацебо) як до, так і після їжі, для оцінки показників абсорбції. Потім за ними велось спостереження протягом двох тижнів.

Дослідники зафіксували відсутність серйозних побічних ефектів за будь-якої дози. Гормональний фон при цьому залишався стабільним, а лібідо не змінювалось. Також не спостерігалось змін у маркерах запалення, настрої та ключових біохімічних показниках крові. Це вказує, за словами дослідників, що YCT-529 практично не викликає шкідливих побічних ефектів, порівняно із жіночими протизаплідними препаратами.

Відповідно до фармацевтичних даних, препарат має тривалий термін напіввиведення — від 51 до 76 годин, що робить цей препарат активним та дієвим протягом кількох днів. Це також означає, що пігулку можна приймати кожні 3 дні, а не щоденно. Очікується, що у майбутніх 28- та 90-денних дослідженнях буде вивчено вплив дозування на кількість сперматозоїдів.

Між тим, новина про інноваційний препарат викликала хвилю обурення серед жінок, оскільки жіночі протизаплідні препарати все ще мають велику кількість серйозних побічних ефектів. Результати дослідження, проведенного у 2023 році, показали, що жіночі протизаплідні препарати, що за принципом дії впливають на гормональну систему, також впливають на реакцію жінок на стрес, ризик розвитку запальних процесів і пов’язаних з ними захворювань, провокують перепади настрою, стрімку втрату і набір ваги, збільшують ризик інсульту та утворення тромбів.

Автори дослідження підкреслили, що хоча гормональні жіночі протизаплідні препарати безпечно використовують понад 300 млн жінок у світі, їхні фізіологічні та поведінкові ефекти вивчені недостатньо. До цього було виявлено, що гормональні протизаплідні препарати можуть підвищувати ризик хронічного запалення, що у довгостроковій перспективі може спровокувати рак, серцево-судинні захворювання, аутоімунні хвороби, потенці розлади настрою, включно із депресією. Механізми цього зв’язку залишаються недостатньо вивченими.

Хоча YCT-529 не є гормональним протизаплідним препаратом, він викликав широку дискусію стосовно недостатньої кількості досліджень щодо впливу цих протизаплідних препаратів на здоров’я жінок. На відміну від гормональних чоловічих препаратів контрацепції, які зазвичай знижують рівень тестостерону і можуть викликати побічні ефекти, YCT-529 впливає на специфічний білок — рецептор ретиноєвої кислоти альфа (RARα). Цей рецептор є частиною сигнального шляху вітаміну А, необхідного для сперматогенезу. Блокування цього рецептора зупиняє сперматогенез, не впливаючи, при цьому, на статеві гормони та більш широкі функції вітаміну А в організмі.

“Рецензована публікація першого дослідження на людях підтверджує високий рівень безпеки YCT-529. Вона також показує, що “таблетка для чоловіків” не впливає на сексуальне бажання чи настрій. Дві публікації, що йдуть одна за одною, демонструють нашу прихильність до проведення ретельних досліджень, що зміцнює нашу здатність ефективно і максимально оперативно розробити першу безгормональну протизаплідну пігулку для чоловіків, щоб задовольнити зростаючий попит”, — заявила провідна авторка дослідження, та головна наукова співробітниця в YourChoice Therapeutics Надя Манновець.

У дослідженнях на приматах і мишах препарат пригнічував вироблення сперматозоїдів і був повністю оборотним після припинення лікування. Результати останього дослідження на тваринах були опубліковані у журналі Communications Medicine у травні цього року.

У мишей пероральний прийом YCT-529 викликав майже повну безплідність, але фертильність повністю відновлювалася протягом шести-дванадцяти тижнів після припинення лікування. У яванських макак кількість сперматозоїдів різко знижувалась протягом двох-п’яти тижнів і поверталась до норми приблизно протягом трьох місяців. Наразі YCT-529 — найперспективніший чоловічий протизаплідний препарат, який невдовзі може скоротити кількість випадків негативних побічних ефектів як у чоловіків, так і у жінок.

Результати дослідження опубліковані у журналі Communications Medicine

Джерело: Business Wire; NewAtlas