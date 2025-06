У США схвалили Yeztugo — вакцину від ВІЛ з 99,9% результативністю

Gilead Sciences

Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) погодило використання вакцини Yeztugo виробництва компанії Gilead Sciences проти ВІЛ.

Зазначається, що ін’єкцію вакцини необхідно робити двічі на рік для запобігання інфікуванню. Її ефективність за результатами клінічних досліджень за участю дорослих та підлітків склала вражаючі 99,9%.

Препарат, який надійне у продаж під торговою маркою Yeztugo, називається ленакапавір. Компанією Gilead Sciences було проведено два великі клінічні випробування. У першому брали участь понад 2 тис. жінок з африканських країн, що розташовані на південь від пустелі Сахара. Результати продемонстрували 100% зниження поширення ВІЛ і перевагу над аналогічними таблетками Truvada, які необхідно приймати щоденно.

У рамках другого випробування участь взяли 2 тис. чоловіків та жінок. Результати продемонстрували усього два випадки інфікування ВІЛ, а показники ефективності профілактики склали 99,9%. У той же час серед побічних реакцій згадувались подразнення та біль у місці уколу, головний біль, нудота.

Однак наразі занепокоєння викликає ймовірна ціна нової вакцини. Схожий препарат — каботегравір, ін’єкції якого необхідно робити кожні два місяці, був схвалений FDA у 2021 році. Його вартість сягає десятків тисяч доларів на рік і він досі не набув широкого поширення. Аналітики очікують, що початкова ціна на Yeztugo складатиме близько $25 тис. на рік і буде нижчою за поточну ціну курсу лікування ленакапавіром у $39 тис.

Правозахисники та дослідники закликають Gilead Sciences домогтись суттєвого зниження ціни на Yeztugo для подолання пандемії ВІЛ. Хімік з Ліверпульського університету Ендрю Хілл та його колеги з’ясували, що ленакапавір можна виробляти масово і знизити вартість виробництва до $25.

«Навіть країни з високим рівнем доходу не зможуть дозволити собі широкомасштабне використання ленакапавіру за цінами понад $20 тис. на рік», — наголошує Ендрю Хілл.

У жовтні 2025 року Gilead підписала угоди з шістьма фармацевтичними компаніями на виробництво генеричних версій препарату в 120 країнах з низьким та середнім рівнем доходу, що має розширити доступ до лікування. Однак запуск виробництва в цих країнах займе час. Також компанія уклала угоду з Глобальним фондом, який закупив дози для двох мільйонів людей. Між тим скорочення програми PEPFAR адміністрацією Дональда Трампа поставило під сумнів майбутнє цієї угоди.

