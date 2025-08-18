Чому Circle, Stripe та інші фінансові компанії кинулись запускати власні блокчейни?

Від кількості блокчейн-мереж, проєктів, і як наслідок, токенів, у багатьох голова йде обертом. А до цього останнім часом ще й почали додаватись й власні блокчейни фінансових компаній. Наприклад, компанія-емітент стейблкоїна USDC Circle вирішила створити власний блокчейн під назвою Arc. А платіжний гігант Stripe випадково розкрив інформацію про блокчейн під назвою Tempo, створений у співпраці з Paradigm. Крім того, стартапи Plasma та Stable нещодавно залучили кошти для розробки спеціалізованих ланцюгів для найбільшого на крипторинку стейблкоїна USDT з капіталізацією $160 млрд.

Securitize розробляє Converge з Ethena, Ondo Finance оголосила про свій майбутній внутрішній ланцюг, а кілька днів тому Dinari запустить мережу першого рівня на базі Avalanche для розрахунків токенізованих акцій.

Стейблкоїни та токенізація активів реального світу стали популярними сегментами криптоекономіки. Аналітики прогнозують, що вони розростуться до класів активів вартістю в трильйони доларів у недалекому майбутньому. Стейблкоїни пропонуватимуть швидкі та дешеві транскордонні платежі, тоді як токенізація дозволяє традиційним інструментам, таким як облігації, фонди та акції, торгуватися цілодобово зі швидшими розрахунками на базі блокчейну.

Переважна більшість усіх токенів живе та розраховується на публічних блокчейнах, таких як Ethereum, Solana або Tron. Ці мережі дають емітентам глобальне охоплення та ліквідність, але вони також несуть певні обмеження для емітентів активів. Створення власного блокчейну дасть компаніям тотальний контроль та стратегічне позиціонування.

Економіка стейблкоїнів формується швидкістю розрахунків, сумісністю та регулятивним узгодженням, тому це спрощує фінансовим фірмам дотримання вимог.

Кастомні ланцюги дозволяють компаніям випускати власні токени для платежів за комісії, контролювати витрати на транзакції та утримувати продуктивність мережі ізольованою від діяльності (та потенційних проблем) публічних блокчейнів. Крім того, власні блокчейни дають можливість впроваджувати перевірку “знай-свого-клієнта” (KYC).

