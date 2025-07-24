Токенізація активів — новий Netflix у світі інвестицій

Традиційна фінансова система та промислові гіганти все більше інтегрують блокчейн-технології. Головною метою є перетворення реальних активів (RWA) на цифрові токени для виходу на більші ринки та спрощення торгівлі. BlackRock та WisdomTree пропонують токенізовані активи як альтернативу стейблкоїну USDT.

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Фінансова компанія Lazard має намір створити токенізовані фонди разом з Bitfinex Securities і SkyBridge Invest. Загалом, токенізувати можна що завгодно — від золота і землі до біржових акцій. Кількість придбаних токенів просто відображає частку активу, що належить власникові. Їх зручно та вигідно продавати, оскільки угода проходить за кілька хвилин і не стягує величезних комісій саме завдяки використанню блокчейн-технології.

Під час нещодавнього анонсу запуску токенізації директор торгової платформи Robinhood заявив, що цей тренд «відчинить двері до масової торгової революції».

Головна ідея токенізації

Вона полягає у створення цифрових токенів як замінників таких речей, як облігації, нерухомість або часткового права власності. Ці токени можуть торгуватися як звичайна криптовалюта 24\7 будь-де. Масове зростання цікавості до стейблкоїнів пожвавило інтерес до токенізації й інших фінансових активів. Значним поштовхом стало підписання президентом США Дональдом Трампом GENIUS Act, який встановив регуляторну базу для стейблкоїнів.

Токенізація може повністю змінити підхід до інвестування, як свого часу стрімінгові сервіси на кшталт Netflix радикально змінили те, як люди споживають відеоконтент. Тепер великий гравець — Robinhood почав пропонувати токенізовану торгівлю акціями великих американських публічних компаній для своїх європейських клієнтів та декому роздав токенізовані акції OpenAI та SpaceX.

Криптобіржа Kraken також дозволяє клієнтам поза США торгувати токенізованими акціями, тоді як Coinbase подав петицію до регуляторів, щоб відкрити ринок для своїх американських споживачів. Гіганти з Волл-стріт BlackRock та Franklin Templeton наразі пропонують токенізовані фонди грошового ринку.

У McKinsey спрогнозували, що ринок токенізованих активів може досягти $2 трлн до 2030 року. У DTCC, Clearstream Securities Services та Euroclear оцінили потенціал у $16 трлн.

Ризики залишаються

Криптокомпанії підбадьорилися з перемогою Трампа і стали агресивнішими в просуванні своїх продуктів. Професорка Американського університету Вашингтонського коледжу права Гіларі Аллен, вважає, що найбільш ризик полягає в тому, що токенізація використовується як гра регуляторного арбітражу і як спосіб обійти правила.

«Ми рухаємося туди, де були в 1920-х роках. Продавці, що ходили від дверей до дверей, пропонували акції та облігації, половина з яких не мала під собою жодної основи, а люди втрачали свої заощадження, вкладаючи гроші в те, чого не розуміли», — заявила Аллен.

Однак незабаром після оголошення Robinhood відкрита прихильниця криптовалют комісар SEC Гестер Пірс, випустила заяву про те що компанії, які випускають токенізовані акції, повинні розглянути «свої зобов’язання щодо розкриття інформації» відповідно до федерального законодавства. Тобто, такі компанії мають все ще дотримуватись принципів прозорості, публічності та інформувати інвесторів про ризики, фінансовий стан тощо.

А оскільки токенізації стосується й приватних компаній, їх діяльність не підпадає під суворі вимоги фінансової звітності. Багато стартапів не виходять на публічний ринок, а більше покладаються на заможних та інституційних інвесторів для залучення великих сум. Тому критики вважають це несправедливим, оскільки це перетворюється на масові генератори багатства для дуже малої групи багатих людей та добре пов’язаних інсайдерів. Роздача Robinhood токенів OpenAI викликала опір з боку самої компанії, яка сказала, що не була в курсі плану і не підтримувала його.

Але процес вже запущено

Токенізація активів реального світу (RWA) знаходиться на початку свого розвитку. Проте вже багато чого встигло з’явитись.

Інвестиційні фонди

Токенізовані фонди грошового ринку — це новий тип інвестицій, який дозволяє вкладати кошти та отримувати прибуток через блокчейн. Ці фонди вже залучили понад $1 млрд.

Користувачі можуть обирати серед перевірених компаній (BlackRock чи Franklin Templeton), або серед нових Web3-стартапів. Токенізовані фонди зручні тим, що працюють цілодобово, не вимагають участі посередників і дозволяють здійснювати розрахунки миттєво.

Кредити без черг

У США вже працюють компанії, які видають кредити на блокчейні. Наприклад, Figure Technologies стала одним із найбільших небанківських кредиторів у сфері кредитів під заставу житла. Цифрові кредити автоматизовані, прозорі та швидкі. У майбутньому це дозволить оцінювати фінансову історію позичальника (оскільки історію токенів неможливо змінити) — і ухвалювати рішення без зайвих документів.

Облігації

Дедалі більше компаній і навіть урядів випускають токенізовані облігації. Наприклад, швейцарське місто Лугано, Siemens і Світовий банк вже скористалися цією можливістю. Така форма дозволяє залучати кошти швидше та дешевше. А дроблення облігацій відкриває можливість вкладатися навіть дрібним інвесторам. А, наприклад у Таїланді чи на Філіппінах, токенізація облігацій дозволила звичайним громадянам інвестувати в державні проєкти лише кілька доларів.

Репо-угоди

Токенізація торкнулася й великого міжбанківського сегмента. Угоди типу «репо» (короткострокові позики між банками під заставу цінних паперів) уже частково переведені у блокчейн. Банки, такі як J.P. Morgan та Goldman Sachs, здійснюють трильйони доларів таких операцій щомісяця. Але тепер це відбувається миттєво, без помилок і з повною автоматизацією.

Перші класи активів, які вже токенізовано (фонди грошового ринку, кредити, облігації), впевнено набирають обертів і розвиваються окремо від решти. У найближчі 2–3 роки очікується подальше зростання. Водночас інші види активів, швидше за все, будуть масштабуватися поступово, коли «першопрохідці» прокладуть шлях і створять надійну інфраструктуру.

Одним із найперспективніших напрямів у сфері токенізації вважаються альтернативні інвестиційні фонди. Вони можуть не тільки залучити більше активів під управління, а й спростити ведення обліку. Завдяки смартконтрактам та взаємодії між цифровими мережами можна автоматизувати управління портфелем, оперативно балансувати інвестиції та ефективніше керувати великими обсягами.

Крім того, дроблення активів і можливість торгівлі ними на вторинному ринку відкривають шлях для залучення капіталу навіть від дрібних та приватних інвесторів та забезпечених приватних осіб. Це особливо актуально для фондів, які раніше орієнтувалися лише на великих гравців. А єдиний цифровий реєстр з прозорими даними може значно скоротити витрати на операційну діяльність у бек-офісах.

Великі компанії, зокрема Apollo та J.P. Morgan, вже проводять експерименти з тим, як може виглядати управління фондами на блокчейні. Втім, самі інвестиційні активи, також мають бути токенізовані. Крім того, регуляторні обмеження можуть гальмувати розвиток у деяких країнах або галузях.

Для інших активів, таких як публічні та непублічні акції, нерухомість і дорогоцінні метали, впровадження токенізації відбуватиметься повільніше. Перепонами все ще залишаються складність дотримання вимог, недостатня зацікавленість та відносно невелика практична користь у короткостроковій перспективі.