І Tether туди ж: творець USDT розробляє відкритий ШІ для смартфонів — без API, хмар та NVIDIA

Андрій Шадрін

Минулого тижня компанія Tether — емітент найбільшого стейблкоїна USDT з капіталізацією $185 млрд — офіційно запустила QVAC SDK: повністю відкритий кросплатформений інструментарій для розробки ШІ, який CEO Паоло Ардоіно заздалегідь назвав “справжнім проривом”.


Компанія відома передусім як крипто-гігант, але тепер публічно претендує на роль ШІ-інфраструктури майбутнього. Головна ідея — радикальна: ШІ не має бути сервісом, який орендують. Він має належати тим, хто ним користується. QVAC SDK дозволяє запускати, навчати й тонко налаштовувати мовні моделі безпосередньо на пристрої користувача — смартфоні, ноутбуці чи сервері — без жодної залежності від хмарних серверів, з підтримкою iOS, Android, Windows, macOS і Linux з єдиної кодової бази.

Завдяки комбінації технологій BitNet і LoRA Tether вперше дозволила тонко налаштовувати моделі прямо на смартфонах — наприклад, модель на 13 млрд параметрів на iPhone 16 — без хмари та дорогих GPU від NVIDIA. Споживання пам’яті при цьому знижується до 90% порівняно з повноточними моделями, а швидкість інференсу зростає у 2-11 разів. Ардоіно не приховує амбіцій:

“Світ наближається до моменту, коли мільярди людей ділитимуть планету з мільярдами автономних машин і трильйонами ШІ-агентів. Поточна модель — маршрутизація кожного рішення через централізований сервер — не витримає такого масштабу. Закони фізики самі по собі роблять централізований ШІ тупиком”, – каже він.

Компанія вже вклала понад $10 млрд прибутків — здебільшого від утримання американських казначейських облігацій — у розвиток ШІ, медичних технологій та нейроінтерфейсів. SDK інтегрує peer-to-peer розподіл моделей через технологію Holepunch, а в планах — участь у фінансуванні Neura Robotics з раундом €1 млрд та розробка окремих інструментаріїв для робототехніки і нейроінтерфейсів.


Ера “стабільного інтелекту”, за версією Tether, вже розпочалася. Показово, що QVAC-агенти отримали вбудовану підтримку криптоплатежів: через інтегрований Wallet Development Kit агенти здатні самостійно проводити транзакції в Bitcoin та USDT без посередників — тобто ШІ зможе не лише думати локально, а й платити автономно.

Для розробників це означає кінець “сюрпризних рахунків” від хмарних провайдерів, несподіваних змін у поведінці моделей та лімітів на кількість запитів — можна зафіксувати конкретну версію моделі й більше ніколи не залежати від того, що вирішить оновити OpenAI чи Google. Tether позиціює QVAC як першу ШІ-платформу, здатну еволюціонувати разом із залізом — на десятки, сотні й навіть мільярди років уперед.

