Чому японські спортсмени одягають термомаскувальну форму

Womens Elite Ai Hosoda (JPN) finishes ninth during the TCS London Marathon 2022 at London City Centre, London, United Kingdom, 2nd October 2022 (Photo by Richard Washbrooke/News Images)

Японська компанія Mizuno співпрацює зі спортсменами задля створення особливого типу тканини, яка не дозволятиме інфрачервоним та тепловізійним камерам просвічувати крізь одяг спортсменів.

Зокрема, на літніх Олімпійських іграх у Парижі 2024 року деякі японські спортсмени вже виступали в екіпіруванні з цієї тканини, що поглинає інфрачервоне випромінення. Справа у тому, що глядачі на спортивних заходах протягом останніх років все частіше стали використовувати інфрачервоні та тепловізійні камери, які просвічують крізь спортивний одяг і можуть демонструвати оголені частини тіла спортсменів, особливо жінок. 

Це викликає обурення серед спортсменів. У 2021 році на Олімпійських іграх у Токіо спортсмени звернулись зі скаргою до Олімпійського комітету Японії після того, як у соцмережах опублікували їхні відверті фото, зроблені за допомогою інфрачервоних камер. 

Деякі тепловізійні пристрої можуть виявляти контури тіла людини або її спідню крізь тонкий шар спортивного одягу. Це виглядає неадекватно і тягне на збочення, однак є люди, які роблять це. 

Наразі компанія Mizuno прагне створити тканину, яка не пропускатиме не тільки інфрачервоне випромінення, а й тепловізійні камери. За результатами експериментів, як зазначають у Mizuno, чорний надрукований символ “С” під шаром тканини і новий матеріал, що поглинає інфрачервоне випромінювання, стали практично невидимими під час спостереження через інфрачервону камеру.

Чому японські олімпійці одягають термомаскувальну форму
Mizuno

Нова спортивна форма також забезпечила спортсменам прохолоду та комфорт. Зазначається, що 25-річна японська спортсменка Мей Кодама, яка брала участь у забігу 4×100 метрів на Олімпійських іграх у Токіо у 2021 році, протестувала новий одяг і назвала його зручнішим, ніж вона очікувала. 

“Використання нещодавно розробленої тканини, яка блокує інфрачервоне випромінювання, у спортивному одязі може допомогти скоротити кількість спортсменів, які стають жертвами незаконної інфрачервоної фотозйомки”, — йдеться у прес-релізі Mizuno. 

Японія вважається однією з найбільш безпечних країн у світі із низьким рівнем злочинності. Однак у Японії широко поширена проблема сексуалізації жінок. Сексуальні домагання та фотографування без згоди є одними з найактуальніших проблем.

Проблема несанкціонованої фотозйомки настільки поширена, що в Японії камери повинні видавати звук затвора, щоб запобігти прихованій, агресивній фотозйомці. У громадському транспорті нерідко можна побачити знаки, які попереджають про небезпеку такої практики. Сексуалізовані фото спортсменок також є проблемою. 

Айрі Хатакеяма, колишня гімнастка, що займається груповими видами художньої гімнастики, а нині тележурналістка в Японії, була шокована постійними фото з нею, часто в непристойному ключі, навіть коли вона була ще неповнолітня. Рейко Сіота, бадмінтоністка, виявила, що фотографії її грудей та нижньої частини тіла широко поширюються у соціальних мережах.

У 2021 році в Японії заарештували чоловіка за те, що знімав волейболістку за допомогою інфрачервоної камери і продавав отримані знімки. Через два роки влада Кіото порушила кримінальну справу проти іншого чоловіка за зйомку нижньої частини тіла бігунів.

У деяких видах спорту (наприклад, у гімнастиці) вже діє заборона на фотозйомку, а олімпійські організатори намагаються запровадити суворіші заходи, але з огляду на поширеність та потужність смартфонів це непросто. У Японії також було прийнято закон, який криміналізує фотозйомку будь-якої людини без її згоди і карає трьома роками тюремного ув’язнення.

В одному з найтривожніших нещодавніх випадків поліція Японії заарештувала чоловіка, який використовував інфрачервону камеру для незаконної зйомки плавців, деяким з яких було лише 11 років. Японська гімнастка Айко Сугіхара, яка втомилася від відвертих фотографій у соціальних мережах, заснувала власну компанію з виробництва купальників, що доходять до верхньої частини стегон і закривають більшу частину тіла спортсменок.

Жіночі команди все частіше вимагають носити шорти замість відкритого одягу. Нещодавно збірну Норвегії з пляжного гандболу було оштрафовано за носіння шортів замість бікіні.

Джерело: ZME Science

