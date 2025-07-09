Інфрачервоне чорнило додає невидиму інформацію на предмети, яку можна прочитати смартфоном

UC3M

Розділ Технології виходить за підтримки

Дослідники з Мадридського університету ім. Карлоса III (UC3M), Массачусетського технологічного інституту (MIT) та Adobe Research представили застосунок Imprinto для вбудовування невидимої цифрової інформації у друковані документи та на предмети.

Технологія використовує невидиме для людського ока інфрачервоне чорнило та спеціальну камеру для його розпізнавання. Застосунок був розроблений з метою забезпечення розширенної взаємодії з фізичними документами без необхідності зміни їхнього зовнішнього вигляду.

«Imprinto використовує інфрачервоне чорнило, невидиме для людського ока, але яке виявляється за допомогою камери ближнього інфрачервоного діапазону, наприклад, тієї, що можна вбудувати в мобільні пристрої, просто модифікувавши фотодатчик», — пояснює один з авторів розробки, Рауль Гарсія Мартін з кафедри електронних технологій UC3M.

Ця технологія обіцяє нові можливості для відслідковування продукції, аутентифікації документів. Вона не вимагає використання QR-кодів і не потребує додавання зовнішних пристроїв до документа.

Окрім цього науковці розробили портативну камеру, що підключається через USB-C до будь-якого мобільного пристрою і дозволяє спостерігати за кровоносними судинами під шкірою для спрощення медичних процедур. Крім того, камера дозволяє здійснювати біометричне розпізнавання на основі судинного малюнка долоні завдяки алгоритмам штучного інтелекту.

«Система під назвою VeinGoOne покликана аналізувати зображення, отримані в режимі реального часу, дозволяючи не тільки проводити двовимірну візуалізацію, а й тривимірну реконструкцію глибини залягання вен з використанням таких методів, як стереоскопія або мікроскопія», — пояснює Рауль Гарсія Мартін.

Ще однією розробкою іспанських дослідників є система BrightMarker, яка дозволяє вбудовувати невидимі коди у 3D-об’єкти за допомогою флуоресцентних полімерів. Це робить можливим друк документів з прихованими цифровими мітками без зміни зовнішнього вигляду об’єкту. Це може використовуватись для маркування промислових товарів, у складних системах логістики, або у середовищах віртуальної реальності.

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Дослідники зазначають, що розробки є частиною більш глобального плану із заміни смартфонів на окуляри доповненої реальності або контактні лінзи, здатні розпізнавати та інтепретувати навколишнє середовище.

Результати дослідження опубліковані у журналі ACM

Джерело: TechXplore

Розділ Технології виходить за підтримки

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