banner
Новини Технології 30.07.2025 comment views icon

Sci-fi в кишені: крихітний датчик перетворює смартфон на спектрометр

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Sci-fi в кишені: крихітний датчик перетворює смартфон на спектрометр
Sci-fi в кишені: крихітний датчик перетворює смартфон на спектрометр/Brendan O’Connor/NC State University

Група американських дослідників створила крихітний спектрометричний пристрій розміром усього кілька міліметрів, який потенційно можна встановити у смартфон.

Мініатюрний фотодектор пристрою змінює світлочутливість за рахунок зміни напруги. Він точно реєструє довжини хвиль світла у широкому діапазоні, від ультрафіолета до інфрачервоного світла. Це відкриває шлях до створення компактних, портативних спектроскопічних приладів і спектрометрів із високою роздільною здатністю, побудованих на основі крихітних датчиків. 

«Спектрометри — найважливіші інструменти, які допомагають нам розуміти хімічні та фізичні властивості різних матеріалів, ґрунтуючись на тому, як світло змінюється при взаємодії з цими матеріалами. Вони використовуються в різних областях — від виробництва до біомедичної діагностики. Однак навіть найменші спектрометри, представлені на ринку, все ще досить громіздкі. Ми створили спектрометр, який працює швидко, при низькій напрузі і чутливий до широкого спектру світла. Наш демонстраційний прототип має розмір лише кілька квадратних міліметрів – він поміститься на вашому телефоні. За бажання його можна зробити розміром з піксель», — пояснює співавтор дослідження, професор кафедри машинобудування та аерокосмічної техніки в Університеті штату Північна Кароліна, Брендан О’Коннор. 

Sci-fi в кишені: крихітний датчик перетворює смартфон на спектрометр
Концепція та принцип роботи мініатюрного спектрометра/Device

Інноваційна конструкція містить крихітний фотодектор, що реагує на різні довжини хвиль після їхньої взаємодії з тим чи іншим матеріалом. Регулюючи напругу, подану на фотодетектор, дослідники можуть контролювати, до яких довжин хвиль він найбільш чутливий. 

«Якщо швидко подати на фотодетектор діапазон напруг і виміряти всі довжини хвиль світла, що реєструються при кожній напрузі, буде отримано достатньо даних, щоб проста обчислювальна програма змогла відтворити точну сигнатуру світла, що проходить через цільовий матеріал або відбивається від нього. Діапазон напруги становить менше одного вольта, і весь процес може зайняти менше мілісекунди», — додає Брендан О’Коннор. 

Попередні спроби створити мініатюрний фотодектор базувались на використанні складної оптики, високих напруг, і ці детектори не були настільки чутливими до широкого діапазону довжинь хвиль. У ході перевірочних випробувань дослідники виявили, що їхній спектрометр  розміром з піксель настільки ж точний, як і звичайний спектрометр, а його чутливість можна порівняти з комерційними фотодетекторами.

Наразі дослідники планують вивести свої спектрометри на ринок для комерційного використання. Як зазначає О’Коннор, розміри та енергоспоживання пристрою дозволяють інтегрувати його у смартфони. 

Результати дослідження опубліковані у журналі Device

Джерело: SciTechDaily

Популярні новини

Бос OpenAI: розмови з ChatGPT можуть використати в суді, як доказ
Найбагатша людина Індії хоче перетворити кожен телевізор на ПК
Microsoft закрила магазин фільмів на Xbox та ПК
Mercedes випробовує твердотілі батареї: понад 1000 км ходу і менша вартість
Інфрачервоне чорнило додає невидиму інформацію на предмети, яку можна прочитати смартфоном
Виживання на Місяці по-китайські: вода, паливо та кисень лише з грунту та сонячного світла
«Переосмислення кремнію»: науковці навчились керувати електронами як хвилею
Річний звіт Ubisoft: «Монетизація в преміальних іграх робить ігровий досвід цікавішим»
Nintendo розповіла про стосунки Маріо і Піч — когось це засмутить
Чи маєте відчуття цінності в компанії, де працюєте?
Шостий океан Землі формується прямо зараз — в Африці цьому не раді
Новий тест відрізняє текст ШІ з точністю 96% та 1% похибки, — Мічиганський університет
Пошук Google AI Mode стає розумнішим — підтримка PDF, зображень та відео на підході
Фальшивий Microsoft — міжнародний кол-центр працював під софтверного гіганта
Google дарує рік ШІ-сервісу AI Pro вартістю $200 на Pixel 9 та запускає Gemini на Wear OS
Цукерки з повітря — китайці перетворюють CO₂ на їжу
Intel Nova Lake-AX — 28 ядер процесора, 48 ядер GPU Xe3, але може не вийти
Голова NVIDIA Дженсен Хуанг каже, що ШІ робить його розумнішим, і сперечається з дослідженням MIT
Глобальна капіталізація крипторинку вперше сягнула $4 трлн
Intel звільняє 24 000 працівників та скасовує проєкти в кількох країнах
Nothing представила годинник CMF Watch 3 Pro — ChatGPT та 13 днів автономності за $99
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати