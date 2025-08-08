Chrysalis: проєкт міжзоряного корабля для подорожі 2400 людей протягом 400 років

Гіпотетичний космічний корабель Chrysalis/Giacomo Infelise, Veronica Magli, Guido Sbrogio', Nevenka Martinello and Federica Chiara Serpe

Команда інженерів розробила проєкт гіпотетичного космічного корабля Chrysalis, здатного вмістити до 2 тис. 400 пасажирів та доставити їх до Альфи Центавра за приблизно 400 років.

В описі проєкту науковці зазначають, що їхній корабель здатен подолати відстань у 40 трлн км приблизно за 400 років. Це означає, що переважна більшість гіпотетичних пасажирів проводитимуть усе своє життя на борту цього космічного корабля.

Chrysalis має бути здатним розміщувати на борту кілька поколінь людей, аж до тих пір, поки не дістанеться найближчої зоряної системи Альфа Центавра і не здійснить висадку пасажирів на поверхні планети Проксима Центавра b. Ця екзопланета розміром з Землю вважається потенційно придатною до життя.

Представлений проєкт зайняв перше місце на конкурсі проєктів “Гіперіон”, у рамках якого учасникам пропонувалось спроєктувати гіпотетичні кораблі різних поколінь для міжзоряних подорожей. Перш ніж перейти до створення самого корабля Chrysalis, перші покоління майбутніх пасажирів мають жити та адаптуватись до ізольованого середовища в умовах Антарктики упродовж 70-80 років. Сам корабель теоретично можна побудувати за 20-25 років. Він має підтримувати постійну гравітацію за рахунок обертання.

Корабель довжиною 58 км планується збудувати з кількох шарів. Кілька з них будуть охоплювати один одного навколо центрального ядра. Ці шари включатимуть в себе громадський простір, ферми, сади, будинки, склади та інші об’єкти загального користування, кожен з яких працюватиме на термоядерних реакторах.

У центрі корабля розміщуватимуться шаттли, які доставлятимуть людей на Проксиму Центавра b, а також все необхідне телекомунікаційне обладнання. Найближчий до ядра шар представлятиме собою простір для виробництва продуктів харчування, вирощування рослин, грибів, мікробів, комах та худоби у контрольованих умовах. Для збереження біорізноманіття будуть підтримуватись різні середовища, включаючи тропічні та бореальні ліси.

Другий рівень від центру призначений для загальних приміщень, зокрема, школ, парків, лікарень, бібліотек та інших громадських установ. Наступний рівень включатиме житлові приміщення для окремих домогосподарств, обладнані системами циркуляції повітря та теплообмінниками.

На наступному рівні розміщуватимуться промислові підприємства, що перероблятимуть відходи, створюватимуть ліки та будівельні матеріали. П’ятий, зовнішній шар, буде слугувати складом для зберігання різних видів ресурсів, матеріалів, обладнання та транспорту. Розробники припускають, що на цьому рівні можуть працювати роботизовані системи.

Народження дітей на кораблі буде плануватись для гарантування підтримки чисельності популяції. На думку розробників, чисельність людей на кораблі складатиме близько 1,5 тис. осіб, на 900 осіб менше загальної місткості. Інженери проєкту також передбачають, що персонал, який керуватиме кораблем, буде взаємодіяти із штучним інтелектом.

“Це забезпечить стійкість усієї соціальної системи, кращу передачу знань між різними поколіннями мешканців та глибше бачення загальної динаміки комплексу космічного корабля Chrysalis”, — переконують автори проєкту.

Наразі цей план суто гіпотетичний. Деякі ключові технології, необхідні для його реалізації, як от комерційний термоядерний синтез, поки не існують. Тим не менш, гіпотетичні проєкти, подібні до цього, все ще можуть поповнити нашу базу знань і допомогти інженерам удосконалити майбутні розробки. Переможці конкурсу “Гіперіон” отримали премію у розмірі 5 тис. доларів за власний проєкт.

Джерело: LiveScience