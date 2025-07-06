ШІ ChatGPT сів за штурвал космічного корабля — що з цього вийшло?

Вчені доручили ChatGPT керувати космічним кораблем / Depositphotos

Коли думаєш про управління космічними польотами, то в уяві виникають інженери NASA зі зморщеним чолом за численними комп’ютерами ЦУП, а не чатбот, який учора не зміг розв’язати задачку для третього класу. Але от вам несподіванка: дослідники з MIT і Мадридського політехнічного університету доручили ChatGPT керувати космічним кораблем у симуляції. І він упорався ліпше, ніж більшість конкурентів.

Дослідники використали популярну симуляцію Kerbal Space Program, щоб перевірити, як автономні системи впораються з орієнтацією та маневруванням космічних апаратів. Вони провели щось на зразок турніру між різними системами ШІ — змагання отримало назву Kerbal Space Program Differential Game Challenge.

А тепер найцікавіше! ChatGPT, навантажений лише кількома текстовими підказками, зайняв друге місце серед усіх учасників. Першим став алгоритм, який працював на основі точних фізичних моделей польоту. Але погодьтеся, для чатбота, який зазвичай генерує тексти чи реалістичні підроблені чеки та шукає в інтернеті — це неймовірно чудовий результат.

Як це взагалі можливо?

Команда винайшла спосіб, як перетворити завдання управління кораблем (орієнтація, зміна курсу, наближення до цілі) на текстові інструкції. Потім ці завдання подавалися великій мовній моделі — і, несподівано, ChatGPT не лише «зрозумів» сенс, а ще й успішно виконав завдання, змагаючись з іншими автономними агентами.

Ще цікавіше: експеримент проводили до виходу GPT-4, тобто результати могли бути ще кращими, якби використали новішу версію. Що там казати — мабуть, наступного разу він ще й запустить Falcon 9 власноруч.

Попри успіх, вчені не поспішають вручати ШІ ключі від реального корабля. Мовні моделі досі іноді вигадують речі, яких не існує — це називається галюцинаціями. У космосі така «вигадка» може коштувати дуже дорого.

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То що ж маємо? ChatGPT, як виявилось, не лише вміє писати вірші й відповідати на запити про побутову техніку, а ще й може гідно поводитися за штурвалом віртуального космічного корабля. Звісно, поки що лише в грі. Але факт залишається фактом: майбутнє автономних космічних систем може бути тісно пов’язане з ШІ, і, схоже, цей напрямок уже стартував.

Джерело: futurism