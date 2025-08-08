banner
Вчені спланували місію до чорної діри: "Надзвичайно складна та дуже спекулятивна"

Олександр Федоткін

Фільм “Чорна діра” (1979)/Disney

Китайські астрофізики у новому дослідженні запропонували спосіб дістатись до чорної діри.

Переважно такі ідеї, як місія до чорної діри, залишались чимось з області наукової фантастики, як от фільм Дісней 1979 року “Чорна діра”. Однак фізик-теоретик з Фуданського університету Козімо Бамбі пропонує реальний підхід до цього. 

По-перше, науковцям необхідно знайти найближчу до нас чорну діру. Далі необхідно створити щось на кшталт нанорозмірного космічного корабля — крихітний мікрозонд, достатньо міцний, однак, щоб пережити цю незвичайну подорож.

“За наявності відповідного технологічного прогресу це може стати можливим протягом кількох десятиліть”, — переконує Бамбі. 

За словами китайського науковця, його ідея спірна та вкрай складна, однак цілком реалістична. Бамбі також представив траєкторію гіпотетичного космічного корабля та короткий опис експериментів, які він міг би проводити. 

Вчені спланували місію до чорної діри: "Надзвичайно складна та дуже спекулятивна"
Зірки та екзопланети в межах 25 світлових років від Землі/iScience

Однак навіть якщо науковцям вдасться розібратись у деталях, на реалізацію цієї місії у вчених може піти близько 100 років, в залежності від того, де знаходитиметься цільова чорна діра. На думку Козімо Бамбі, це не терміни, порівняно із загальними рамками часу, які пійшли на досягнення значних проривів у фізиці. Наприклад, існування гравітаційних хвиль підтвердили лише через 100 років після того, як це було передбачено вперше. 

Козімо Бамбі підкреслив, що така місія не питання найближчого часу, однак якщо фізики дійсно прагнуть безпосередньо дослідити чорні діри, це має початись хоч з якихось пропозицій. Наприклад, вчені давно підозрювали, що екстремальні умови навколо чорної діри можуть дати нову інформацію, що суперечить загальній теорії відносності, але сучасні методи спостережень ускладнюють пряму характеристику фізичних умов простору-часу поблизу чорної діри.

Наявність високочутливого зонда, здатного передавати сигнали на Землю, може забезпечити такі бажані дані безпосереднього спостереження за чорною дірою. Звичайно, якщо зонд зможе витримати гравітаційне тяжіння цих об’єктів і не буде розірваний або з’їдений, як будь-який інший об’єкт, що опинився надто близько до чорної діри.

Результати дослідження опубліковані у журналі iScience

Джерело: Gizmodo

