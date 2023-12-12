Ciao, Nova Post! «‎Нова пошта» відкрила перше відділення в Італії — і 80-те у Європі загалом

Перше відділення Nova Post вже працює у Мілані, ще два — планують відкрити у Римі та Неаполі найближчим часом.

Італія — стала одинадцятою європейською країною, де запрацювала Nova Post. Нині у Європі в поштового оператора загалом відкрито 80 відділень.

«Сьогодні в Італії ми відкрили ювілейне 80 відділення Nova Post в Європі. У планах — розширити мережу та відкрити відділення ще у Римі та Неаполі найближчим часом. За рік роботи у Європі ми вже доставили 1,3 млн посилок, але це не просто посилки, це зв’язок з домом, ми об’єднали українців, яких розділили війна та кордони. Наступного року плануємо відкритися у всіх європейських країнах», — розповів Олександр Лисовець, СЕО Nova Post Europe.

Відділення Nova Post працює у Мілані щодня за адресою Viale Monte Nero, 72 (кут з Via Augusto Anfossi, 2). Клієнти можуть отримувати та відправляти в Україну документи, посилки та вантажі до 100 кг. Під час урочистого відкриття відділення відправили першу посилку — листівку від маленьких українців батькові у Краматорськ.

Термін доставки з України в Італію — від 5 днів, а вартість стартує від 21 євро:

документи – 21 євро

посилки до 2 кг – 22 євро

посилки до 10 кг – 27 євро

посилки до 30 кг – 45 євро

вантажі від 30 до 100 кг – 1.7 євро за кожен кілограм.

Також для клієнтів доступна доставка кур’єром на будь-яку адресу по всій Італії — послугу можна замовити через сайт та мобільний додаток. За кур’єрську доставку необхідно сплатити додатково — ще 4 євро для відправлень до 30 кг або 10 євро за кожні 100 кг.

Нині Nova Post вийшла на ринок 11 європейських країн: Польщі, Литви, Чехії, Румунії, Німеччини, Словаччини, Естонії, Латвії, Італії та Молдови.