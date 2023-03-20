Нова пошта вийшла на ринок Литви — у Вільнюсі запрацювало перше відділення Nova Post. На черзі — Естонія та Латвія

«Нова пошта» розпочала новий тиждень із виходу на ринок Литви, яка стала другою після Польщі країною ЄС, де українська компанія надаватиме свої послуги. Як і планувалося, перше відділення Nova Post відкрилося у литовській столиці — Вільнюсі.

Відділення Nova Post у Вільнюсі знаходиться за адресою Žalgirio g. 92, LT-09303. Це вантажне відділення, у якому можна відправляти та отримувати з України посилки вагою до 1000 кг. Воно працюватиме щоденно. Термін доставлення вантажів — від 5 днів. Тарифи на доставку в Литву наразі такі:

до 2 кг — 300 грн,

до 10 кг — 450 грн

до 30 кг — 600 грн

від 31 кг до 1000 кг — 25 грн за 1 кг ваги.

Детальніше про тарифи Нової пошти на доставку в Литву та дозволені речі для пересилання за кордон можна дізнатися за посиланням на офіційному сайті.

«Наші держави не мають спільного кордону, а народи – етнічної та мовної спорідненості. Проте саме Литва прийняла більше 70 000 українців, коли розпочалась повномасштабна війна, а це — як населення цілого міста в Україні. Ми дуже вдячні литовському народу та уряду за масштабну підтримку України у нашій боротьбі проти російської агресії. Для нас честь вести бізнес у Литві. Я впевнений, що Nova Post має чим здивувати литовців та стане надійним партнером та опорою для наших майбутніх клієнтів тут. Ми швидкі, ми надійні, ми гнучкі та клієнтоорієнтовані і ми не плануємо зупинятись» Володимир Поперешнюк, співзасновник Нової пошти

Співзасновник Нової пошти Володимир Поперешнюк анонсував відкриття відділення у місті Каунас у травні. Також до кінця 2023 року «Нова пошта» розраховує вийти на ринок Естонії та Латвії».

Експансія «Нової пошти» на ринок Європи

«Нова пошта» почала розвивати мережу в ЄС минулого року — на початку жовтня запрацювало перше відділення у Варшаві. Загалом у 2022 році «Нова пошта» за 3 місяці відкрила у Польщі 18 власних відділень у найбільших польських містах: 6 відділень Nova Post у Варшаві, по 2 відділення у Кракові, Любліні, Гданську, Вроцлаві, Познані та по одному — у Жешуві та Лодзі. Адреси та графік роботи відділень Nova Post в Польщі можна дізнатися за цим посиланням.

Очікується, що у найближчі 10 днів власна авіакомпанія «Нової Пошти» — Supernova Airlines — розпочне перші комерційні рейси (компанія вже має два АН-26, які взяла на правах лізингу), що дозволить пришвидшити доставку міжнародних відправлень.

У 2023-му «Нова пошта» планує вийти на довоєнний рівень міжнародних посилок (у 2022-му «Нова пошта» доставила 6,5 млн міжнародних посилок — на 30% менше, ніж у 2021-му (9,3 млн). ) — у першому півріччі 2023-го компанія також планує відкрити відділення у Німеччині, Чехії та Румунії. Водночас кількість відділень у Польщі має зрости до 48.