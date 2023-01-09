Застосунок для безпеки Citizen випадково засвітив домашню адресу Біллі Айліш — після того, як співачка повідомила про крадіжку

Застосунок Citizen, який використовується для відстежування надзвичайних подій та злочинів, випадково доксував Біллі Айліш. Звернення співачки, у якому та повідомляла про крадіжку зі зломом у її будинку, побачили тисячі користувачів, йдеться у статті Engadget.

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Айліш, будинок якої постраждав від нападу злочинців у минулий четвер, повідомила про подію у застосунок, після чого той видав публічне попередження для користувачів із точною адресою події — Хайленд-Парк, Лос-Анджелес, вулиця і номер будинку. О 21:41 повідомлення Citizen було уточнене інформацією, що постраждалий будинок належить саме співачці.

Сповіщення отримали 178 000 користувачів, а переглянули його майже 78 000. У п’ятницю вранці Citizen оновив опис інциденту в застосунку, замінивши точну адресу на адресу перехрестя, розташованого поблизу.

Попри те, що домашні адреси знаменитостей часто є загальнодоступними (зазвичай на спеціалізованих вебсайтах), такий інцидент у застосунку, який покликаний убезпечити городян, є не дуже очікуваним. І це, на жаль, лише один із кількох потенційно деструктивних кроків Citizen.

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Застосунок вперше був запущений у 2016 році — тоді ще під назвою Vigilante. Apple швидко вилучила його з App Store через занепокоєння, що воно заохочує користувачів до небезпечних ситуацій. Згодом бренд повернувся у магазин застосунків, змінивши свою назву на Citizen та акцентувавши своє призначення на “безпеці”.

Citizen повинен був допомогти користувачам уникати небезпечних інцидентів, відзначаючи червоними позначками на карті місця, де відбулись крадіжки, бійки, перестрілки тощо, зважаючи на розташування користувача. Хоча це й звучить розумно, принаймні один епізод з історії застосунку показує, що компанія аж занадто старанна у приверненні уваги до себе, аніж до убезпечення громадян.

Полювання на палія

У травні 2021 року генеральний директор компанії Ендрю Фрейм наказав запустити пряму трансляцію, заохочуючи користувачів застосунку шукати ймовірного ініціатора лісової пожежі (на основі підказки сержанта поліції Лос-Анджелеса та електронних листів жителів, опитаних поліцією). Він запропонував 10 000 доларів тому, хто знайде злочинця, а ввечері винагорода виросла до 30 000 доларів.

У міру того, як “полювання” продовжувалося, а кількість спостерігачів трансляції збільшувалась, Фрейм, як повідомляється, ставав все більш несамовитим, і в одному з внутрішніх повідомлень у Slack емоційно написав: “FIND THIS FUCK”. Один зі співробітників спробував попередити команду про порушення умов обслуговування застосунку, які забороняють “публікувати певну інформацію, яка може ідентифікувати сторони, причетних до інциденту”, але його проігнорували.

Коли тієї ночі поліція оголосила про арешт, команда Citizen святкувала успіх свого полювання. У чому ж тоді проблема? Врешті-решт виявилося, що людина, ім’я та фотографії якої показували під час трансляції в застосунку, жодного відношення до пожежі не мала.