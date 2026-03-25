Автономний робот-кур'єр розтрощив зупинку в Чикаго

Автономні роботи-кур’єри вже розглядаються як майбутня частина міської інфраструктури. Однак не завжди все йде настільки гладко, як цього хотілося б.





У Чикаго, наприклад, робот-доставник розтрощив автобусну зупинку. Інцидент, який потрапив на камери, отримав широкий розголос. Він викликав занепокоєність з приводу безпеки та поведінки автономних роботизованих систем з доставки в умовах щільної міської забудови.

Робот Serve Robotics після зіткнення зі скляною автобусною зупинкою трохи сіпається, вкритий уламками скла, а потім від’їжджає вбік. Мешканці Чикаго вже занепокоєні тим, що роботи-кур’єри заповнюють тротуари та створюють небезпеку. Останній інцидент лише загострює це занепокоєння. За словами автора публікації в X, представник Serve пізніше забрав робота, а працівники компанії JCDecaux прибрали уламки скла. У Serve Robotics підтвердили інцидент, зазначивши, що ситуацію було врегульовано оперативною групою реагування.





“Нам відомо про інцидент за участю одного з наших роботів у Чикаго. Ніхто не постраждав, наша команда оперативно відреагувала та прибрала наслідки, і ми вивчаємо обставини події, щоб внести необхідні покращення. Ми також зв’язалися з місцевими зацікавленими сторонами й маємо намір безпосередньо відповісти на всі висловлені занепокоєння. Ми ставимося до цього питання дуже серйозно”, — йдеться у заяві компанії.

За словами критиків, роботи створюють перешкоди для пішоходів та конкурують з кур’єрами-людьми. Інших непокоїть велика кількість камер на цих автономних роботах та потенційний збір даних у громадських місцях.

Компанії у сфері робототехніки Serve та Coco останніми роками розширили свою діяльність в Чикаго, однак зустріли значний опір з боку місцевих мешканців. У лютому член міської ради Деніел Ла Спата ухвалив рішення заборонити використання роботів-доставників у своєму окрузі. Дані місцевого опитування демонструють, що понад 80% респондентів виступають проти роботів-доставників в їхніх районах.

Щонайменше 3 тис. 600 мешканців підписали петицію з вимогою ввести загальноміську заборону на використання роботів на тротуарах. Роботи-кур’єри неодноразово опинялись винуватцями різних інцидентів у США. У Маямі робот Coco зупинився на залізничних коліях і був збитий поїздом, що наближався. У Лос-Анджелесі активісти зафіксували випадки перекидання або виведення з ладу роботів у громадських місцях.

Раніше ми писали, що дослідники створили швидкісного велоробота та навчили його тріалу. Між тим Samsung планує до 2030 року запустити роботизовані фабрики під управлінням ШІ.

Джерело: Interesting Engineering