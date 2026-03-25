25.03.2026

Автономний робот-кур'єр розтрощив зупинку в Чикаго

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Автономний робот-кур'єр розтрощив зупинку в Чикаго
not_alive_irl / X

Автономні роботи-кур’єри вже розглядаються як майбутня частина міської інфраструктури. Однак не завжди все йде настільки гладко, як цього хотілося б.


У Чикаго, наприклад, робот-доставник розтрощив автобусну зупинку. Інцидент, який потрапив на камери, отримав широкий розголос. Він викликав занепокоєність з приводу безпеки та поведінки автономних роботизованих систем з доставки в умовах щільної міської забудови.

Робот Serve Robotics після зіткнення зі скляною автобусною зупинкою трохи сіпається, вкритий уламками скла, а потім від’їжджає вбік. Мешканці Чикаго вже занепокоєні тим, що роботи-кур’єри заповнюють тротуари та створюють небезпеку. Останній інцидент лише загострює це занепокоєння. За словами автора публікації в X, представник Serve пізніше забрав робота, а працівники компанії JCDecaux прибрали уламки скла. У Serve Robotics підтвердили інцидент, зазначивши, що ситуацію було врегульовано оперативною групою реагування.


“Нам відомо про інцидент за участю одного з наших роботів у Чикаго. Ніхто не постраждав, наша команда оперативно відреагувала та прибрала наслідки, і ми вивчаємо обставини події, щоб внести необхідні покращення. Ми також зв’язалися з місцевими зацікавленими сторонами й маємо намір безпосередньо відповісти на всі висловлені занепокоєння. Ми ставимося до цього питання дуже серйозно”, — йдеться у заяві компанії.

За словами критиків, роботи створюють перешкоди для пішоходів та конкурують з кур’єрами-людьми. Інших непокоїть велика кількість камер на цих автономних роботах та потенційний збір даних у громадських місцях.

Компанії у сфері робототехніки Serve та Coco останніми роками розширили свою діяльність в Чикаго, однак зустріли значний опір з боку місцевих мешканців. У лютому член міської ради Деніел Ла Спата ухвалив рішення заборонити використання роботів-доставників у своєму окрузі. Дані місцевого опитування демонструють, що понад 80% респондентів виступають проти роботів-доставників в їхніх районах.

Щонайменше 3 тис. 600 мешканців підписали петицію з вимогою ввести загальноміську заборону на використання роботів на тротуарах. Роботи-кур’єри неодноразово опинялись винуватцями різних інцидентів у США. У Маямі робот Coco зупинився на залізничних коліях і був збитий поїздом, що наближався. У Лос-Анджелесі активісти зафіксували випадки перекидання або виведення з ладу роботів у громадських місцях.

Раніше ми писали, що дослідники створили швидкісного велоробота та навчили його тріалу. Між тим Samsung планує до 2030 року запустити роботизовані фабрики під управлінням ШІ.

Tesla припиняє виробництво Model S та X, щоб створювати роботів: прибуток компанії впав на 46% у 2025 році

Джерело: Interesting Engineering

Популярні новини

arrow left
arrow right
Китай заборонив електромобілі з прихованими дверними ручками
У Кореї створили OLED-капелюх, який "пригнічує" випадіння волосся на 92%
Вчені створили "рідку батарею", яка зберігає і трансформує сонячне світло в тепло
Навіть в космосі: Intel інтегрує процесори Xeon 6 у системи NVIDIA Rubin
Вчені розробляють "зворотні" сонячні панелі із зарядкою вночі
Ledger виявила вразливість в Android, яка дозволяє викрасти seed-фразу криптогаманця за секунди
ШІ зі швидкістю світла: крихітний фотонний чип вирішує проблему енергоспоживання датацентрів
Австралійські дослідники розробили новий спосіб прихованої передачі даних
Аналогові "очі" для безпілотних авто: новий сенсор EyeDAR розміром з апельсин знищує "сліпі зони"
Що коїться з Glovo? Українці скаржаться на непогоджені зняття чайових у 5000-11000 грн
Обережно: функцію зміни невдалої адреси Gmail використовують для фішингу
Intel представила процесори Core Ultra 7 270K Plus та Core Ultra 5 250K Plus
Дженсен Хуанг відповів геймерам: DLSS 5 не халтура від ШІ
Microsoft додасть у Windows 11 запити на дозволи програм "в стилі смартфонів”
В Glovo оцінять: дослідники створили швидкісного велоробота та навчили його тріалу 
Ветеран SpaceX заявив, що може перетворити воду на ракетне паливо
Як насправді працює DLSS 5? Ютубер опублікував відповіді NVIDIA
Штучна шкіра з графену наблизить тактильні відчуття роботів до людських
Ентузіаст створив на 3D-принтері ПЗРК за $96
DLSS 5 посіяла паніку серед розробників Resident Evil Requiem
Божевільний вчений з YouTube створив "грозу в домашніх умовах", з'єднавши 400 акумуляторів для авто
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати