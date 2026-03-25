Yamaha випускає перший у світі скутер з подушкою безпеки

Безпека на мотоциклі — це палиця з двома кінцями. З одного боку, безпека є першочерговою. З іншого — наскільки далеко можна зайти заради власного захисту, не жертвуючи задоволенням від їзди? Yamaha намагається відповісти саме на це питання своїм новим скутером.





Tricity 300 2026 року випуску формально — триколісний реверс-трайк, але все одно скутер. І ось чому це важливо: скутери традиційно відставали від мотоциклів у питаннях безпеки. Подушки безпеки існують на мотоциклах вже майже два десятиліття (на Honda Goldwing за $30 тис., що важить понад 360 кг), але на скутерах? Тож, тепер маємо перший у світі скутер із подушкою безпеки.

Щоб досягти цього, Yamaha об’єдналася зі шведським фахівцем з автомобільної безпеки Autoliv. Подушки безпеки кріпляться до передньої панелі скутера і пов’язані з двома G-сенсорами, розташованими в центрі скутера. Принцип роботи такий: G-сенсори фіксують різке сповільнення, яке може свідчити про лобове зіткнення, порівнюють його з попередньо встановленим значенням і передають інформацію до електронного блоку керування (ЕБК), який дає команду на спрацювання подушки.

Щоб мінімізувати удар водія об кермо або інші тверді поверхні, подушка надувається вгору під час фронтального падіння. Принцип простий: поглинути кінетичну енергію їздця і не дати йому перелетіти через кермо. У розкритому стані подушка Autoliv значно компактніша за ту, що Honda використовує на Goldwing, — вона має форму сферичної подушки, а не сегментованої двостулкової конструкції.

Варто зауважити, що подушка спрацює лише при лобових зіткненнях і за певних умов сповільнення. Yamaha прямо вказує, що можуть бути ситуації, коли подушка не спрацює, — наприклад, якщо кут зіткнення неправильний. Вона також не активується при бічному або задньому ударі, перекиданні скутера чи якщо його притисне інший транспортний засіб. Autoliv повідомив, що подушка пройшла “валідацію відповідно до застосовних стандартів розробки, включаючи розширене моделювання та повномасштабні краш-тести”.





“Tricity 300 використовують водії різного віку, зокрема ділові люди. Для них, а також для їхніх родин такий зрозумілий елемент безпеки, як подушка, забезпечить спокій”, — сказав Дайсуке Асано, керівник проєкту Yamaha Tricity 300.

Окрім подушки безпеки, оновлений скутер отримав змінений дизайн, найпомітніший спереду. Він гостріший, ніж раніше, що робить Tricity 300 стрункішим. Фари також перероблені — вертикально складені потрійні світлодіоди спереду та нова задня світлодіодна оптика надають йому спортивного вигляду.

Скутер і надалі оснащений тим самим 292-кубовим одноциліндровим двигуном Blue Core у парі з варіатором CVT. Єдина суттєва зміна — новий глушник з оновленим каталізатором для відповідності екологічним нормам. Як реверс-трайк, він отримав технологію Leaning Multi-Wheel для двох передніх коліс. Також є система Standing Assist від Yamaha, яка допомагає утримувати триколісний скутер у вертикальному положенні під час зупинки.

Нова подвійна панель приладів поєднує 2,8-дюймовий РК-дисплей і 4,2-дюймовий кольоровий TFT-екран. Для користувачів Garmin — тепер доступна навігація Garmin StreetCross прямо на панелі через підключений телефон. Підключення смартфона входить до стандартної комплектації і дає змогу отримати доступ до дзвінків, повідомлень і даних про поїздку через застосунок Yamaha MyRide.

Стоянкове гальмо, смарт-ключ, порт USB-C та підсидільне сховище об’ємом 45 літрів (достатньо для двох шоломів із повним захистом обличчя) — все це входить до стандартної комплектації. Модель Tricity 300 2026 року з подушкою безпеки коштує £8 780 (що приблизно відповідає $11 770) і наразі доступна у Великій Британії, але географія продажів розширюватиметься.

З технічного боку скутер оснащений контролем тягової сили і нахило-чутливою системою ABS — завдяки додаванню інерційного вимірювального блоку. Також є Unified Braking System від Yamaha — зазвичай вона встановлюється на суперспортивних байках Yamaha — яка автоматично розподіляє гальмівні зусилля між трьома дисками під час натискання переднього, заднього гальма або обох одночасно.

Безпека — явно пріоритет для цього скутера. І не дивно, адже більшість їздців на скутерах не мають великого досвіду. Звичайно, можна носити захисні жилети з подушками безпеки від Alpinestars і Dainese, але навряд чи хтось одягатиме їх на скутері. Тому мати таку технологію, вбудовану безпосередньо в мотоцикл, — мабуть, найкраще рішення для безпеки водія. До того ж триколісні скутери вже самі по собі набагато безпечніші за звичайні.

Джерело: NewAtlas