Дані українців потрапили у відкритий доступ під час тестування "Е-нотаріату" (ОНОВЛЕНО)

Маргарита Юзяк

18.09.2025
Під час тестування “Е-нотаріату” стався інцидент — у відкритий доступ просочилися справжні документи українців, зокрема довіреності та заповіти. Система дала збій ще на етапі навчальної версії.

ОНОВЛЕНО від 16:30. Мінʼюст заперечує інформацію про витік персональних даних українців.

За даними Нотаріальної палати, у відкритому доступі опинилися справжні записи з реєстрів довіреностей і заповітів, а також інші документи. Організація заявляє про порушення нотаріальної таємниці та звертається до урядових представниківДо Першого віцепрем’єр-міністра – Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та Міністра юстиції Германа Галущенка. Експерти закликають зупинити тестування системи “Е-нотаріату” та захистити нотаріальну таємницю.

18 вересня організація повідомила про витік даних під час роботи з навчальною версією системи “Е-нотаріату”. У відкритому доступі опинилися реальні записи з Єдиного реєстру довіреностей та Спадкового реєстру, зокрема інформація про заповіти.

“У ході роботи з навчальною версією системи “Е-нотаріат” стали доступними справжні дані з Єдиного реєстру довіреностей і Спадкового реєстру, включно з інформацією про заповіти. Це, на думку НПУ, є грубим порушенням законодавства про нотаріальну таємницю та прав громадян”, – йдеться в заяві.

Організація заявила, що готова допомогти з напрацюванням рішень для виходу з ситуації. У Палаті також підкреслили: система “Е-нотаріату” має бути максимально надійною та захищеною. Окремо для українців додамо, що така інформація може бути використана для шахрайства та незаконних дій з майном.

Іронічно, що саме сьогодні уряд ухвалив закон про створення Єдиної системи соціальної сфери. Відтепер всі дані про людей з різних державних реєстрів збиратимуть в одну систему. Така ініціатива викликає питання з огляду на безпеку, оскільки подібні витоки як з “Е-нотаріатом” доволі реалістичний сценарій.

