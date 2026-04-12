Rockstar Games зламали. Знову / Polygon

Студія Rockstar Games знову опинилася в центрі скандалу через масштабний злам внутрішніх серверів. Згідно зі звітом Polygon від 12 квітня 2026 року, невідомі зловмисники отримали доступ до конфіденційної інформації та вимагають викуп.





Це вже не перший випадок, коли безпека ігрового гіганта дає збій. Повідомляється, що в руках хакерів опинилися фрагменти сирого ігрового процесу GTA 6, технічна документація та, ймовірно, частина вихідного коду.

Ситуація виглядає критичною, оскільки нападники погрожують оприлюднити дані, якщо компанія не піде на їхні умови. Представники Rockstar поки утримуються від офіційних коментарів, проте внутрішні джерела підтверджують факт витоку.

Експерти з кібербезпеки зазначають, що подібні інциденти можуть суттєво вплинути на графік розробки. Вихідний код у відкритому доступі — це не лише репутаційний удар, а й загроза для майбутньої стабільності онлайн-режиму гри.





Після минулого гучного зламу компанія посилила заходи безпеки та навіть перевела багатьох співробітників на офісний режим роботи. Проте, як показує практика, жодна система не захищена на сто відсотків від цілеспрямованих атак.

Для фанатів, які чекають на реліз GTA 6, ця новина стала черговим приводом для занепокоєння. Будь-які маніпуляції з даними на фінальних етапах виробництва можуть призвести до чергового перенесення дати виходу.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Наразі невідомо, чи збирається материнська компанія Take-Two Interactive вести переговори зі зловмисниками. Історія показує, що великі корпорації частіше залучають правоохоронні органи, ніж платять шантажистам.

Поки ситуація розвивається, спільноті радять бути обережними з сумнівними посиланнями на “нові зливи”. Часто під виглядом ексклюзивних кадрів хакери розповсюджують шкідливе програмне забезпечення.

Джерело: Polygon