Всі електронні реєстри українців увійдуть в Єдину систему соціальної сфери, — закон ухвалений

18 вересня Верховна Рада України (ВРУ) ухвалила закон №11377. Тепер усі дані про людей з різних державних реєстрів збиратимуть в одну систему — Єдину систему соціальної сфери. За словами нардепа від “Слуги народу” Олександр Федієнко, ідея цього нововведення полягає в тому, щоб зробити соціальну допомогу більш чесною і зрозумілою.

Єдина система соціальної сфери

Нова система працюватиме як великий хаб, що з’єднує різні державні бази даних про українців. Єдина система соціальної сфери фактично формуватиме повний “портрет” громадян з усіма наявними відомостями про них. Якщо раніше ці дані були розкидані по різних реєстрах, то тепер вони будуть доступні в одному місці — від від інформації про ситуацію з військовим обліком та станом здоров’я до відомостей про сплату податків та наявне майно. Така система збиратиме інформацію з реєстрів цивільного стану, податкових, медичних, військових, судових і навіть майнових. Це дозволить швидко обмінюватися даними. У цій системі планують зберігати:

електронні особові справи людей;

соціальні картки сімей і домогосподарств;

історію звернень за допомогою;

поточний соціальний статус людини.

Під час розгляду законопроєкту в сесійній залі частину поправок врахували, частину відхилили. Остаточні зміни стануть відомими вже після підписання документу спікером. Попередня версія передбачає, що Єдина система соціальної сфери буде в онлайн режимі обмінюватися даними з наступними реєстрами:

реєстр військовозобов’язаних і резервістів “Оберіг”;

електронна система охорони здоров’я (ЕСОЗ);

демографічний реєстр;

реєстр транспортних засобів;

реєстр платників податків;

база виконавчих проваджень;

система контролю за перетином кордону людьми, авто та вантажами;

реєстр актів цивільного стану;

реєстр прав на нерухоме майно;

земельний кадастр;

судова інформаційна система;

інші електронні ресурси.

Варто зауважити, що цей перелік не остаточний — уряд може додавати в нього нові бази та розширювати перелік відомостей про українців.

Усі органи повинні обов’язково ділитися даними з цією новою системою. Якщо посадовець не передасть дані або зробить це із запізненням, його можуть притягнути до відповідальності. Дані можна буде зберігати навіть у закордонних дата-центрах. Але перед цим потрібно узгодити договори з СБУ.

Створення та підтримку системи фінансуватимуть як з державного бюджету, так і за допомогою іноземних донорів, кредиторів та міжнародної допомоги.

Що це дасть

Завдяки цій системі держава зможе регулярно оновлювати дані про громадян. Це робитиметься автоматично, на основі обміну інформацією з іншими базами даних. Якщо дані людини підтвердилися в інших реєстрах, їх внесуть у систему без того, щоб вона особисто щось подавала.

Планується, що доступ до реєстру буде безкоштовним. Користувачі системи, компанії та ФОП, які надають соцдопомогу, зможуть отримувати відкриті дані. На основі інформації з цієї системи можна буде формувати статистику та аналітику щодо населення.

Законодавці передбачили незалежний контроль за роботою системи. Створять громадський моніторинговий орган при Міністерстві соцполітики. Його завдання — стежити, щоб система працювала прозоро, а права людей не порушували.

До цього органу увійдуть представники громадських організацій, правозахисники, спеціалісти з цифрових технологій, кібербезпеки та захисту даних. Вони зможуть отримувати інформацію про роботу системи (але не персональні дані конкретних людей), а також залучати незалежних експертів.

Джерело: Судово-юридична газета