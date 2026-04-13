Прорвало спойлеропровід: Індонезія злила фінал 007: First Light та інших ігор

До виходу 007: First Light залишилося шість тижнів — але частина гравців вже знає, чим закінчується гра IO Interactive. І не тому, що злили розробники. Дірка в безпеці розкрила фінал Вихідними з’ясувалося, що індонезійський рейтинговий орган IGRS (Indonesian Game Rating System) мав серйозну вразливість у системі безпеки: відеоматеріали, які студії надсилали приватно для класифікації, опинилися у відкритому доступі.





VGC підтвердили, що в мережі вже циркулює понад година спойлерного відео з 007: First Light — включно з тим, що виглядає як фінал гри. Тим, хто хоче уникнути розкриття сюжету, варто уже зараз виставити фільтри в соцмережах. Постраждали й інші проєкти. Серед витоку — невидані геймплейні матеріали Bandai Namco’s Echoes of Aincrad, де, судячи з усього, розкриваються ключові сюжетні моменти.

Крім того, до витоку потрапили матеріали Ubisoft’s Assassin’s Creed: Black Flag і Konami’s Castlevania: Belmont’s Curse — проте на момент публікації жодних кадрів із цих ігор в мережі не з’явилося. Окремо повідомляється, що витік торкнувся тисяч електронних адрес розробників, які надсилали матеріали на класифікацію.

Найболючіше — для IO Interactive

Для студії IO Interactive, авторів серії Hitman, ситуація особливо неприємна. Як раніше розповідав ITC, 007: First Light — це наративна гра-оригін про молодого Джеймса Бонда: 26-річний агент у виконанні ірландського актора Патріка Гібсона береться за місію в МІ-6, яка має принести йому статус 00.





Ставки для студії максимальні — гра є їхнім найамбітнішим проєктом, і спойлери у відкритому доступі за шість тижнів до релізу 27 травня завдають іміджевого удару. Ситуація тим болючіша, що IO Interactive лише нещодавно пережили перенесення. Студія відклала вихід на два місяці — з березня на 27 травня — щоб довести гру до належного рівня якості. Розробники зазначали, що гра повністю прохідна, і додатковий час потрібен для полірування.

Як це взагалі сталося

Рейтингові органи по всьому світу отримують ігровий контент для класифікації задовго до виходу — саме для того, щоб визначити вікове обмеження на основі сцен із ненормативною лексикою, насильством чи сексуальним контентом. Передбачається, що всі матеріали лишаються конфіденційними. Вразливість IGRS зруйнувала цей принцип одразу для кількох великих видавців. Гра виходить 27 травня на PS5, Xbox Series X|S і PC; версія для Nintendo Switch 2 з’явиться пізніше влітку.

Джерело: VGC