Дефіцит електроенергії зменшився: газотурбіна електростанція на 28 МВт приїхала в Україну з США, підприємства почали імпорт 200-300 МВт енергії з ЄС

ДП НАЕК «Енергоатом» повідомляє, що 7 лютого 2023 року в Україні було представлено ​​мобільну газотурбінну електростанцію, яку було отримано отриманою від USAID в рамках допомоги енергетичній галузі, об’єкти якої постраждали в результаті російських ракетних обстрілів. На заході були присутні міністр енергетики України Герман Галущенко та президент «Енергоатому» Петро Котін, а також посол США в Україні Бріджіт Брінк та заступник адміністраторки USAID Ізабель Коулман.

Газотурбінна мобільна електростанція, що вироблена компанією General Electric у США, була переправлена ​​двома авіарейсами з аеропорту Юма до аеропорту Жешув (Польща). НАЕК «Енергоатом» організував її подальше транспортування в Україну.

Газотурбінна станція збільшить доступну генерувальну потужність на 28 МВт. Вона дозволить швидко відновлювати живлення власних потреб АЕС у разі їхнього знеструмлення. 28 МВт – це більше, ніж маневрова (така, що дозволяє швидко реагувати на зміни та пікове навантаження) потужність одного атомного енергоблока ВВЕР-1000. Подібні станції можуть забезпечити живлення об’єктів критичної інфраструктури, що дозволить постачати населення електроенергією та теплом.

Додаткова потужність станції допоможе енергосистемі, але не вбереже від блекаутів – подібних станцій має бути набагато більше. «Енергоатом» готує персонал для роботи на подібному устаткуванні на випадок подальшого постачання.

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Мобільну електростанцію встановлено ​​на одному з об’єктів критичної інфраструктури України та під’єднано до електромережі, найближчим часом вона розпочне роботу.

Імпорт електроенергії з Європейського Союзу

Постачання нового потужного обладнання – не єдиний захід щодо забезпечення додаткової генерації в енергосистемі України. В останні дні січня підприємства почали імпортувати з Євросоюзу енергію для власних виробничих потреб потужністю до 300 МВт – про це розповів LIGA.net голова Комітету з енергетики ВР Андрій Герус.

Завдяки імпорту фабрики та заводи зможуть уникати віялових відключень, нарощуючи обсяги виробництва. Насамперед імпортують енергію підприємства, для котрих її ціна є менш важливою, ніж наявність. Безперервна подача електрики дозволить не зупиняти виробничий цикл, внаслідок чого продукція стала б непридатною. Серед покупців електроенергії з ЄС – підприємства металургії та олійноекстракційні заводи.

Імпорт із Євросоюзу значно дешевший від роботи дизель-генераторів: замість 20 грн за кВт·год підприємство в такому випадку платить лише 6 грн за кВт·год. Також воно оплачує розподіл електроенергії, але вартість цієї послуги підвищує ціну негаразд істотно. Імпорт допомагає подолати обмеження потужності дизельних генераторів та отримати 30-50 МВт, необхідних підприємству.