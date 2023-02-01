В Ірпені розпочала роботу перша муніципальна мала електростанція потужністю 1 МВт. У найближчих планах – 100 таких станцій по всій Україні

Першу з багатьох малих електростанцій, появу яких анонсовано раніше, встановлено ​​в Ірпені, який значно постраждав від російського вторгнення. Станція обслуговуватиме критичну інфраструктуру передмістя Києва.

Газопоршневу установку Jenbacher потужністю 1 МВт виготовлено ​​у готовому вигляді австрійською компанією INNIO та встановлено ​​в рамках спільного проєкт міської ради Ірпеня та ТОВ «КТС Інжиніринг». Координація проєкту здійснювалася головою комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрієм Герусом.

Основне завдання газопоршневої електростанції Jenbacher – забезпечувати електроживлення котельні, що дає тепло 70% мешканцям міста. Також до неї будуть підключені школи, лікарня та міськрада.

Електростанцію малої потужності було зібрано та укомплектовано в Австрії. Її введено в експлуатацію за кілька днів після отримання. Для встановлення необхідно було лише створити бетонний фундамент для встановлення конструкції контейнерного типу, під’єднати газ та електромережу.

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Мала електростанція працює на природному газі, що робить електроенергію дешевшою, ніж під час використанні рідиннопаливних генераторів. Установка є постійним, а не резервним джерелом живлення та розрахована на безперервний режим експлуатації. Відповідно до домовленостей, монтаж станції нічого не коштував міському бюджету Ірпеня.

Андрій Герус розповів про плани встановлення 100 малих електростанцій для забезпечення живлення інфраструктури різних міст. За словами народного депутата, в Україні буде створено мережу розподіленої генерації з сотень подібних станцій для диверсифікації вироблення електроенергії та захисту енергосистеми від масштабних ушкоджень.

Джерело: Комітет ВРУ з питань енергетикі та ЖКП