Новини WTF 19.09.2023 о 10:33

Депутат пропонує мотивувати 50 тис. вʼязнів для генерування електрики через велогенераційні установки — як у «Чорному дзеркалі»

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Вадим Карпусь

Автор новин

Депутат пропонує мотивувати 50 тис. вʼязнів для генерування електрики через велогенераційні установки — як у «Чорному дзеркалі»

Через російські ракетні обстріли та атаки дронами українська енергосистема зазнала великих руйнувань. Минулої зими це призводило обмежень енергопостачання та навіть блекауту. Українські можновладці придумали, як можна боротися з нестачею електроенергії за таких умов. Ну як придумали? Підгледіли в серіалі «Чорне дзеркало» й тепер хочуть закріпити антиутопічні кіноідеї на законодавчому рівні.

Отже, народний депутат Сергій Гривко («Слуга народу») подав законопроєкт №10057, який запроваджує нове альтернативне джерело електроенергії. Десяткам тисяч ув’язнених пропонується крутити педалі та генерувати електроенергію за допомогою велогенераційних установок.

«Це ж було вже», ─ вигукують шанувальники серіалу «Чорне дзеркало».

Тим, хто буде добре накручувати педалі й виконувати норми, нардеп пропонує зменшувати термін відбування покарання ─ по 3 дні за місяць активної праці ногами (але не більше 30 днів за рік). Чим не трудодні на новий лад?

«Його концептуальна суть проста», – пояснює Гривко. «Мотивувати 50 тис в’язнів генерувати електроенергію через велогенараційні установки. Якщо впродовж місяця вони будуть виконувати норми визначені Міністерством Юстиції, то термін ув’язнення зменшиться на 3 дні, але не більше 10 місяців в рік. Тобто за рік в’язень може зменшити термін ув’язнення на 30 днів».

Сергій Гривко вважає, що законопроєкт №10057 допоможе наповнити енергетичну систему. Проте він не вказує, в яку суму обійдеться закупівля 50 тис. велогенераційних установок, обладнання відповідних майданчиків, підключення до мереж тощо.

Депутат предлагает мотивировать 50 тыс. заключенных для генерирования электричества через влагогенерационные установки ─ как в «Черном зеркале»

Свій новий законопроєкт депутат називає «креативним». Нагадаємо, це не перша його «креативна» ідея. Раніше він разом з іншими «Слугами народу» розробив законопроєкт №7351, який надавав командирам право самостійно вбивати військовослужбовців за невиконання наказів без будь-яких доведених належним чином обставин.
Депутат предлагает мотивировать 50 тыс. заключенных для генерирования электричества через влагогенерационные установки ─ как в «Черном зеркале»
Той законопроєкт не пройшов через ВРУ, але це не зупинило нардепа від генерування інших «креативних» ідей, попутно отримуючи зарплату від українських платників податків.

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Депутат пропонує мотивувати 50 тис. вʼязнів для генерування електрики через велогенераційні установки — як у «Чорному дзеркалі»
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