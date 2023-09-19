Через російські ракетні обстріли та атаки дронами українська енергосистема зазнала великих руйнувань. Минулої зими це призводило обмежень енергопостачання та навіть блекауту. Українські можновладці придумали, як можна боротися з нестачею електроенергії за таких умов. Ну як придумали? Підгледіли в серіалі «Чорне дзеркало» й тепер хочуть закріпити антиутопічні кіноідеї на законодавчому рівні.

Отже, народний депутат Сергій Гривко («Слуга народу») подав законопроєкт №10057, який запроваджує нове альтернативне джерело електроенергії. Десяткам тисяч ув’язнених пропонується крутити педалі та генерувати електроенергію за допомогою велогенераційних установок.

«Це ж було вже», ─ вигукують шанувальники серіалу «Чорне дзеркало».

Тим, хто буде добре накручувати педалі й виконувати норми, нардеп пропонує зменшувати термін відбування покарання ─ по 3 дні за місяць активної праці ногами (але не більше 30 днів за рік). Чим не трудодні на новий лад?

«Його концептуальна суть проста», – пояснює Гривко. «Мотивувати 50 тис в’язнів генерувати електроенергію через велогенараційні установки. Якщо впродовж місяця вони будуть виконувати норми визначені Міністерством Юстиції, то термін ув’язнення зменшиться на 3 дні, але не більше 10 місяців в рік. Тобто за рік в’язень може зменшити термін ув’язнення на 30 днів».

Сергій Гривко вважає, що законопроєкт №10057 допоможе наповнити енергетичну систему. Проте він не вказує, в яку суму обійдеться закупівля 50 тис. велогенераційних установок, обладнання відповідних майданчиків, підключення до мереж тощо.

Свій новий законопроєкт депутат називає «креативним». Нагадаємо, це не перша його «креативна» ідея. Раніше він разом з іншими «Слугами народу» розробив законопроєкт №7351, який надавав командирам право самостійно вбивати військовослужбовців за невиконання наказів без будь-яких доведених належним чином обставин.



Той законопроєкт не пройшов через ВРУ, але це не зупинило нардепа від генерування інших «креативних» ідей, попутно отримуючи зарплату від українських платників податків.