Новини WTF 14.12.2025 comment views icon

"Дія" помилково відкрила ФОП на українку, з неї вимагають ₴45 000 податку — ухвала суду

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

"Дія" помилково відкрила ФОП на українку, з неї вимагають ₴45 000 податку: що вирішив суд?
Дія / Depositphotos

Українка позивається до Мінцифри через ФОП, який “Дія” зареєструвала нібито без її відома — на початку грудня Черкаський окружний суд відкрив провадження і нині вимагає пояснень від міністерства, повідомляє УНН

Зі слів позивачки, вона не реєструвала себе як фізичну особу-підприємця через застосунок “Дія”, а про оновлення статусу дізналась вже з листа від податкової. Та вимагала погашення боргів в розмірі 45 000 грн: 38 000 грн єдиного податку та 7 200 грн військового збору (це підтверджує окремий позов від податківців).

Жінка каже, що до того жодних сповіщень, дзвінків чи листів не отримувала, і вимагає визнати реєстрацію ФОП незаконною — зі скасуванням запису в Єдиному державному реєстрі від 14 березня 2023 року.

В ухвалі від 1 грудня 2025 року суд прийняв позовну заяву до розгляду і зобов’язав Мінцифри та ДП “Дія” протягом 15 днів подати відзив із доказами, що підтверджують заперечення та надати деталі реєстрації ФОПу. В разі відсутності відповіді, спір завершиться визнанням позову.

Зазначається, що справа розглядатиметься в спрощеному порядку, без виклику сторін.

Тільки “Резерв+”: Кабмін скасовує паперові документи про військовий облік

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати