iOS 27 стає ближчим: Apple випускає бета 4 для iPadOS 26.5, tvOS 26.5

Apple вчора наблизила свою лінійку оновлень 26.5 до випуску: бета 4 вже доступна для iPadOS 26.5, tvOS 26.5 та інших. Вона стала доступа для розоробників. до презентації iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 та інших на WWDC Apple залишилося лише шість тижнів.





Але до того часу Apple має випустити принаймні ще одну хвилю публічних оновлень програмного забезпечення. Очікується, що iOS 26.5 та супутні оновлення вийдуть приблизно в середині травня, і сьогодні ці випуски отримали четверті версії бета для розробників. iPadOS 26.5, tvOS 26.5, watchOS 26.5, visionOS 26.5 та інші — всі доступні в бета 4 для розробників. Публічні бета-версії мають з’явитися протягом наступного дня або близько того.

Наразі ми бачили, що хвиля оновлень Apple 26.5 буде трохи легшою на нові функції, ніж зазвичай. Серед найбільших нововведень — нові функції у трьох популярних застосунках: “Повідомлення”, “Карти” та App Store. Варто зазначити, що iOS 26.5 та iPadOS 26.5 не містять нових можливостей Siri — це свідчить про те, що будь-які оновлення голосового асистента припасені для iOS 27.

“У застосунку “Карти” з’явиться функція Suggested Places, яка рекомендує місця поблизу на основі трендів та нещодавніх пошуків, а Apple також готує підґрунтя для показу реклами в Apple Maps”, — каже портал Macrumours.

Окремої уваги заслуговують зміни для розробників застосунків: в iOS 26.5 з’являться нові варіанти підписок через систему внутрішніх покупок App Store — зокрема, можливість пропонувати щомісячну оплату з дванадцятимісячним зобов’язанням.





Паралельно з оновленнями ОС Apple випустила Xcode 26.5 бета 2, який включає Swift 6.3 та повні SDK для iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS 26.5, tvOS 26.5 і visionOS 26.5. Для роботи з ним необхідна macOS Tahoe 26.2 або новіша версія.

Крім того, минулого тижня стало відомо, що watchOS 26.5 отримає новий циферблат Pride — як це зазвичай буває в цю пору року. Аналітики звертають увагу на особливість нумерації збірок:

“Apple перейшла до літер “a” і “b” наприкінці номера версії, що може свідчити про те, що до фінального релізу залишиться не більше однієї бета-версії або не залишиться жодної”, — пишуть Appleosophy.

В іншому ж Apple зосередилась на продуктивності та стабільності в цих оновленнях.

Джерело: 9to5mac