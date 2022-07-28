До Дня Української Державності представили трейлер воєнного екшена “Снайпер. Білий Ворон” (прем’єра 24 серпня)

До Дня Української Державності представили трейлер воєнного екшена “Снайпер. Білий Ворон” – воєнний екшн від режисера Мар’яна Бушана, заснований на реальних подіях. Це історія про пацифіста Миколу, який з початком війни на Донбасі в 2014 році, попри власні принципи та упередження, вчиться снайпінгу та йде захищати свою землю від росіян.

У трейлері автори показують мирне, безтурботне життя екопоселенця, яке вмить руйнується з приходом росіян на українські землі. Напруга та неминучість супроводжують героя на його шляху до відновлення справедливості і здобуття Перемоги.

“Ми завершили фільмувати “Ворона” у 2020 році й не могли подумати, що кадри, відзняті взимку, виявляться дещо пророчими – що 24 лютого 2022 року змінить життя кожного українця, розділивши на “до” та “після”. Упевнений, що вихід фільму, приурочений до Дня Незалежності – це правильний крок, адже зараз на кону наша Незалежність та Свобода. Віримо, що наше кіно вкотре нагадає, що війна постукала в мирні українські будинки ще 8 років тому й увесь цей час українські воїни мужньо боронять нашу землю – так само як і наш Снайпер”, – ділиться Артем Денисов, продюсер стрічки.

У ролях знялись Павло Алдошин, Марина Кошкіна, Андрій Мостренко, Роман Семисал, Олег Драч, Роман Ясіновський, Олег Шульга. Співавтором сценарію виступив Мар’ян Бушан, який пройшов теоретичний курс зі снайпінгу для занурення в тему, а скрипт-докторкою стала гуру світового сценарного мистецтва Лінда Сегер. У її доробку – ряд бестселерів зі сценарного мистецтва та понад 2000 сценарних консультацій. Раніше фільм виходив в обмеженому прокаті в країнах Балтії (Латвії, Литві, Естонії) та в США.

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“Снайпер. Білий Ворон” – перша українська стрічка на воєнну тематику, яка виходить в широкий національний прокат з початку повномасштабного вторгнення.

Прем’єра фільму відбудеться 24 серпня, спеціально до Дня Незалежності України, в усіх відкритих кінотеатрах країни.