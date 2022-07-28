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До Дня Української Державності представили трейлер воєнного екшена “Снайпер. Білий Ворон” (прем’єра 24 серпня)

До Дня Української Державності представили трейлер воєнного екшена “Снайпер. Білий Ворон” (прем’єра 24 серпня)

До Дня Української Державності представили трейлер воєнного екшена “Снайпер. Білий Ворон” – воєнний екшн від режисера Мар’яна Бушана, заснований на реальних подіях. Це історія про пацифіста Миколу, який з початком війни на Донбасі в 2014 році, попри власні принципи та упередження, вчиться снайпінгу та йде захищати свою землю від росіян.

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Читачі MC.today, Highload, ITC.ua зібрали 100 тис. грн для 113-ї бригади. Потрібно ще 200 тис. грн (оновлено: залишилось зібрати 156 тис. грн)
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У трейлері автори показують мирне, безтурботне життя екопоселенця, яке вмить руйнується з приходом росіян на українські землі. Напруга та неминучість супроводжують героя на його шляху до відновлення справедливості і здобуття Перемоги.

“Ми завершили фільмувати “Ворона” у 2020 році й не могли подумати, що кадри, відзняті взимку, виявляться дещо пророчими – що 24 лютого 2022 року змінить життя кожного українця, розділивши на “до” та “після”. Упевнений, що вихід фільму, приурочений до Дня Незалежності – це правильний крок, адже зараз на кону наша Незалежність та Свобода. Віримо, що наше кіно вкотре нагадає, що війна постукала в мирні українські будинки ще 8 років тому й увесь цей час українські воїни мужньо боронять нашу землю – так само як і наш Снайпер”, – ділиться Артем Денисов, продюсер стрічки.

У ролях знялись Павло Алдошин, Марина Кошкіна, Андрій Мостренко, Роман Семисал, Олег Драч, Роман Ясіновський, Олег Шульга. Співавтором сценарію виступив Мар’ян Бушан, який пройшов теоретичний курс зі снайпінгу для занурення в тему, а скрипт-докторкою стала гуру світового сценарного мистецтва Лінда Сегер. У її доробку – ряд бестселерів зі сценарного мистецтва та понад 2000 сценарних консультацій. Раніше фільм виходив в обмеженому прокаті в країнах Балтії (Латвії, Литві, Естонії) та в США.

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“Снайпер. Білий Ворон” – перша українська стрічка на воєнну тематику, яка виходить в широкий національний прокат з початку повномасштабного вторгнення.

Прем’єра фільму відбудеться 24 серпня, спеціально до Дня Незалежності України, в усіх відкритих кінотеатрах країни.


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