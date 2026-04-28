“Мортал Комбат 2” отримав перші схвальні відгуки від критиків

Кадр з "Мортал Комбат 2" / New Line Cinema

Другу частину культової франшизи “Мортал Комбат” вже встигли оцінити перші критики та загалом залишились задоволені.





Перша частина, яка вийшла у 2021 році, загалом зібрала у світовому кінопрокаті понад $84 млн. На HBO Max стрічку подивились понад 3,8 млн людей за перші 3 дні. Наразі критики, які вже встигли подивитись нову частину, заявили, що вона набагато цікавіша та ефектніша за попередню.

У новій частині зірка “Хлопаків” Карл Урбан грає Джонні Кейджа, Луді Лін — Лю Кана, Джессіка Макнеймі — Соню Блейд, Джо Таслім — Нуб Сайбота, Хіроюкі Санада — Скорпіона, Аделін Рудольф — Кітана, Таті Габріель — Джейд.

За словами Еша Кроссана зі ScreenRant, друга частина на порядок краща за першу. Редакторка Рейчел Лейшман високо оцінила гру Карла Урбана в ролі Джонні Кейджа.





Happy to say Mortal Kombat II is SO much fun. Hilarious, wild & gory as hell. Kitana is the heart. Johnny & Kano are comedy gold. It is high-octane & packed with a ton of great references. I personally loved the first one, but this one is a level above. pic.twitter.com/RnBeUr1nrh — Ash Crossan (@AshCrossan) April 28, 2026

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Критик Джош Блюменкранц поставив фільму 8 з 10, назвавши надзвичайно жорстким та крутим.

MORTAL KOMBAT 2 is everything the first movie should have been. Relentless action, hilarious jokes, and a hell of a violent badass time! Karl Urban and Adeline Rudolph stand out! Really enjoyed this! 8/10 #review #mortalkombat2 pic.twitter.com/uGoActt7ox — Josh Blumenkranz (@moviebuddyjb) April 28, 2026

Кріс Кілліан назвав стрічку найбільш відповідною канону “Мортал Комбат”.

#MortalKombat2 is a stark improvement over the first one in just about every way possible – better fights, cooler costumes, and nastier fatalities. It’s all still quite campy, but hot damn it’s a gory good time. MK2 is fun as hell and the most faithful #MortalKombatmovie yet. pic.twitter.com/lXinnul8zk — Chris Killian (@chriskillian) April 28, 2026

Інші критики також схвально відгукнулись про сцену з боєм між Кун Лао та Лю Каном, а також похвалили Аделін Рудольф у ролі Кітани.

Перша частина свого часу отримала лише 55% схвальних відгуків на Rotten Tomatoes, а критики називали її нудною та нарікали на акторську гру. Однак глядачі оцінили позитивно, з 85% схвальних відгуків. Наразі друга частина була позитивно прийнята критиками та журналістами, однак останнє слово, як завжди, за глядачами.





Прем’єра у кінотеатрах запланована на 15 травня. Також вже триває робота над наступною частиною.

Джерело: ScreenRant