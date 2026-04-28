Новини Кіно 28.04.2026

“Мортал Комбат 2” отримав перші схвальні відгуки від критиків

Олександр Федоткін

Кадр з "Мортал Комбат 2" / New Line Cinema

Другу частину культової франшизи “Мортал Комбат” вже встигли оцінити перші критики та загалом залишились задоволені.


Перша частина, яка вийшла у 2021 році, загалом зібрала у світовому кінопрокаті понад $84 млн. На HBO Max стрічку подивились понад 3,8 млн людей за перші 3 дні. Наразі критики, які вже встигли подивитись нову частину, заявили, що вона набагато цікавіша та ефектніша за попередню.

У новій частині зірка “Хлопаків” Карл Урбан грає Джонні Кейджа, Луді Лін — Лю Кана, Джессіка Макнеймі — Соню Блейд, Джо Таслім — Нуб Сайбота, Хіроюкі Санада — Скорпіона, Аделін Рудольф — Кітана, Таті Габріель — Джейд.

За словами Еша Кроссана зі ScreenRant, друга частина на порядок краща за першу. Редакторка Рейчел Лейшман високо оцінила гру Карла Урбана в ролі Джонні Кейджа. 


Критик Джош Блюменкранц поставив фільму 8 з 10, назвавши надзвичайно жорстким та крутим.

Кріс Кілліан назвав стрічку найбільш відповідною канону “Мортал Комбат”.

Інші критики також схвально відгукнулись про сцену з боєм між Кун Лао та Лю Каном, а також похвалили Аделін Рудольф у ролі Кітани.

Перша частина свого часу отримала лише 55% схвальних відгуків на Rotten Tomatoes, а критики називали її нудною та нарікали на акторську гру. Однак глядачі оцінили позитивно, з 85% схвальних відгуків. Наразі друга частина була позитивно прийнята критиками та журналістами, однак останнє слово, як завжди, за глядачами.


Прем’єра у кінотеатрах запланована на 15 травня. Також вже триває робота над наступною частиною.

Раніше ми писали, що у новому фільмі "Мортал Комбат 2" на передній план виходить Джонні Кейдж. Трейлер "Мортал Комбат 2" побив рекорд з переглядів — понад 100 млн за добу.

Перший погляд на Нуба Сайбота в “Мортал Комбат 2” — беземоційний воїн з порожніми очима

Джерело: ScreenRant

