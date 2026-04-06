Рік Мораніс у фільмі "Космічні яйця" (1987) / Metro-Goldwyn-Mayer

Amazon та MGM оголосили дату світової прем’єри сиквелу культової пародії на “Зоряні війни” 1987 року “Космічні яйця” з оригінальним акторським складом.





Фільм має вийти в прокат 23 квітня 2027 року. До своїх ролей повертаються Білл Пуллман у ролі Лоуна Старра та Рік Мораніс, який зіграв в оригінальній стрічці Темного Шолома, Мел Брукс в образі Йогурта, якому на момент прем’єри має виповнитись 101 рік.

Окрім них у фільмі зіграють Джордж Вайндер і Дафна Зуніга, а також нові актори, зокрема Кеке Палмер, Льюїс Пуллман та Ентоні Карріган. Режисером виступив Джош Грінбаум.

За словами інсайдера Джеффа Снайдера, скоріш за все, нова пародія отримає назву “Космічні яйця: Новий фільм”. Попри те, що з моменту виходу оригінальної частини минуло майже 40 років і зйомки сиквелу виглядають дещо абсурдно, насправді сценаристам Бенджі Саміту, Дену Ернандесу і Джошу Ґаду є, де розгорнутись, адже за цей час кіновсесвіт “Зоряних війн”, які пародіюють “Космічні яйця”, значно розширився, включно з гучними провалами.





Власне, натяк на це з’являвся в тизері, який вийшов минулого року. У ньому перераховуються численні трилогії-приквели та сиквели та купа спін-оффів на зразок “Війн клонів” і “Андора”. У фільмі також висміюватимуть популярні кінофраншизи з всесвіту Marvel.

З іншого боку, “Космічні яйця” залишаються однією з улюблених комедій для багатьох глядачів вже старшого покоління. То ж варто очікувати, що прем’єра приверне увагу, особливо враховуючи те, що переважну більшість акторів побачать на екрані вперше і в останнє за багато років, як от Рік Мораніс, який протягом кількох десятиліть відмовлявся від ролей та навіть інтерв’ю, аж раптом повернувся до справи у сиквелі “Космічних яєць”.

Джерело: World of Reel