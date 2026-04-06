Новини Кіно 06.04.2026

Сиквел культової пародії на "Зоряні війни" "Космічні яйця" отримав дату прем'єри

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Сиквел культової пародії на "Зоряні війни" "Космічні яйця" отримав дату прем'єри
Рік Мораніс у фільмі "Космічні яйця" (1987) / Metro-Goldwyn-Mayer

Amazon та MGM оголосили дату світової прем’єри сиквелу культової пародії на “Зоряні війни” 1987 року “Космічні яйця” з оригінальним акторським складом.


Фільм має вийти в прокат 23 квітня 2027 року. До своїх ролей повертаються Білл Пуллман у ролі Лоуна Старра та Рік Мораніс, який зіграв в оригінальній стрічці Темного Шолома,  Мел Брукс в образі Йогурта, якому на момент прем’єри має виповнитись 101 рік.

Окрім них у фільмі зіграють Джордж Вайндер і Дафна Зуніга, а також нові актори, зокрема Кеке Палмер, Льюїс Пуллман та Ентоні Карріган. Режисером виступив Джош Грінбаум.

За словами інсайдера Джеффа Снайдера, скоріш за все, нова пародія отримає назву “Космічні яйця: Новий фільм”. Попри те, що з моменту виходу оригінальної частини минуло майже 40 років і зйомки сиквелу виглядають дещо абсурдно, насправді сценаристам Бенджі Саміту, Дену Ернандесу і Джошу Ґаду є, де розгорнутись, адже за цей час кіновсесвіт “Зоряних війн”, які пародіюють “Космічні яйця”, значно розширився, включно з гучними провалами.


Власне, натяк на це з’являвся в тизері, який вийшов минулого року. У ньому перераховуються численні трилогії-приквели та сиквели та купа спін-оффів на зразок “Війн клонів” і “Андора”. У фільмі також висміюватимуть популярні кінофраншизи з всесвіту Marvel.

З іншого боку, “Космічні яйця” залишаються однією з улюблених комедій для багатьох глядачів вже старшого покоління. То ж варто очікувати, що прем’єра приверне увагу, особливо враховуючи те, що переважну більшість акторів побачать на екрані вперше і в останнє за багато років, як от Рік Мораніс, який протягом кількох десятиліть відмовлявся від ролей та навіть інтерв’ю, аж раптом повернувся до справи у сиквелі “Космічних яєць”.

Раніше ми писали, що тизер “Космічні яйця 2» тролить «Зоряні війни” — Мел Брукс та Рік Мораніс повертаються. Між тим нові “Зоряні війни” з Раяном Гослінгом “багато в чому” наслідуватимуть “Дивні дива”.

Джерело: World of Reel

