Ерік Кріпке пояснив хепі-енд для деяких героїв фінального сезону “Хлопаків”

Режисер культового серіалу “Хлопаки” Ерік Кріпке пояснив, як деяким персонажам вдається домогтись щасливої розв’язки у фінальному 5 сезоні.





Зокрема, третя серія в цьому сезоні присвячена дітям суперів — Раяну у виконанні Кемерона Кроветті, Маверіку, якого грає Ніколас Вільям Гамільтон та Зої — Олівія Морандін. Кожен з них втратив щонайменше одного з батьків внаслідок протистояння Хлопаків та Суперів.

Серія завершується протистоянням Раяна та Хоумлендера в результаті якого, батько влаштовує жорстоке побиття сина. Маверік дізнається правду про смерть свого батька та помирає сам, а Зої дізнається, що її батько — доктор Самір Шах (Омід Абтахі) живий.

В інтерв’ю, присвяченому фінальному сезону, Кріпке пояснює, чому основна увага у цій серії приділяється цим дітям, які прагнуть помститись за смерть одного з батьків. За словами шоуранера, серія стала частиною роздумів, присвячених циклу насильства та тому, як покласти цьому край. На його думку, з трьох персонажів тільки Зої може отримати надію на щасливий кінець після возз’єднання з батьком.





“У третьому епізоді ми досліджували цикл насильства. Як покласти край конфлікту у війні, якщо єдиний вихід — знищити групу ворогів. Однак їх діти неминуче будуть мститись і тоді їх теж доведеться знищити. Подібний цикл може тривати вічно. В умовах великої кількості сучасних конфліктів мені просто хочеться потрясти всіх за плечі і сказати: “Ви просто гарантуєте, що це триватиме вічно”. І, на мою скромну думку, це абсолютно неправильний підхід. У цьому епізоді все справді крутилося навколо молоді. Чи зможуть вони вирватися із цього замкненого кола? Одному з трьох це вдалося, і це щасливий кінець. Чесно кажучи, я думаю, що у Зої найкращі шанси на майбутнє. Мені здається, що у неї та її батька в цьому епізоді найсильніший і найщасливіший фінал”, — зазначає Кріпке.

Обравши втечу з рідним батьком замість того, аби продовжувати спроби помститись Бутчеру за смерть матері Вікторії Ньюман. Те саме стосується і її батька Саміра. Вони обрали один одного й життя замість замкненого кола насильства, помсти та смерті.

Раян залишається у колі насильства та жаги помсти. Після провалу плану інфікувати себе та Хоумлендера смертельним вірусом юний супергерой вирішує власноруч вбити батька, однак зазнає невдачі.

Головним персонажам також доведеться зіткнутись з цим питанням, чи можна розірвати коло насильства. Одержимий жагою помсти Бутчер завжди вважав, що мета виправдовує засоби, однак наслідки для дітей демонструють, наскільки така думка хибна та обмежена.

Невдовзі глядачі дізнаються, чи закінчиться для когось з головних героїв історія хепі-ендом, або ж на всіх чекає безжальний кінець. Смерть A-Train у дебютній серії сезону продемонструвала, що абсолютно ніхто з героїв не застрахований. Навіть ті, кому вдасться вижити, змушені будуть жити у світі, де коло насилля ніколи не припиняється.

Раніше ми писали, що на Amazon Prime Video вийшли перші серії фінального 5 сезону “Хлопаків”. Попри те, що “Хлопаки” наближаються до свого фіналу, франшиза продовжує жити: раніше нам представили перший погляд на персонажів серіалу-приквелу Vought Rising з Солдатиком, дія якого відбувається у 1950-х роках; паралельно триває розробка проєкту “Хлопаки: Мексика”, яким займаються Дієго Луна та Гаель Гарсія Берналь.

Джерело: SreenRant