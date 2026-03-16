Doom: The Dark Ages став першою грою 2025 року, у якої пірати зламали Denuvo.

Screenshot: DOOM / The Gamer

Denuvo DRM довгий час була предметом постійних дискусій у ігровій індустрії. Нещодавно стало відомо, що Crimson Desert вийде з Denuvo Anti-Tamper, що викликало неабиякий ажіотаж серед фанатів. Однак тепер, схоже, остання версія цього ПЗ була зламана у Doom: The Dark Ages.





Минуло чимало часу з останнього масштабного розвитку подій у сфері піратства в іграх. Denuvo все ще існує, і більшість ігор, що вийшли у 2026 році, її використовують. Навіть Crimson Desert, яка спочатку мала вийти без Denuvo і була б привабливою для піратів, вирішила додати анти-темпер ПЗ перед релізом. Однак ще одним великим досягненням у боротьбі проти Denuvo стало те, що Doom: The Dark Ages, гра минулого року, захищена Denuvo, була зламана піратами.

Пірати змогли обійти Denuvo у Doom: The Dark Ages За даними The Gamer, нещодавній допис на Reddit стверджує, що Doom: The Dark Ages було зламано. Користувач voices38 поділився трьома посиланнями: перші два містять текстову та графічну версії NFO-файлу, третє веде на сторінку гри в Steam. Допис зазначає, що гру успішно зламали 13 березня 2026 року у форматі ISO. Вказується, що захист здійснювали Denuvo та Steam DRM. Крім того, у дописі є інструкції з інсталяції для тих, хто хоче скористатися зламом. Також пірат повідомив, що реальний розмір гри становить 81 ГБ, і натякнув на наступну гру, яку планує зламати:

“Наступна може вас здивувати”, — написав він.

Denuvo Anti-Tamper — це ПЗ, створене для запобігання піратству та злому відеоігор. Водночас існують твердження, що воно може негативно впливати на продуктивність гри, викликаючи зниження FPS, фризи та інші проблеми. Деякі користувачі, навпаки, стверджують, що на ігровий процес воно не впливає. Але найбільше вражає те, що зламана саме гра 2025 року. Попередні зламані ігри з Denuvo були менш помітними та не такими новими. Серед них були, наприклад, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered та Starlink: Battle for Atlas. Це показує потенціал інструментів, які, здається, наздоганяють сучасні ігри і з часом можуть зламувати їх у день виходу.





Зазвичай пірати чекають, поки Denuvo буде знято. Оскільки Denuvo є платною послугою для видавців, захист знімається після того, як він стає економічно невигідним, або компанія вже отримала все, що могла від покупців, і допускає піратство. Так сталося нещодавно з Dragon Quest 1 та 2 HD-2D Remake — їх зламали того ж дня. Проте завдяки більш досконалим інструментам піратам навіть не потрібно чекати цього моменту. Існує реальна ймовірність, що у 2026 році ми побачимо перший день-вихідний злам гри з Denuvo або навіть кількох релізів. Тоді видавці, ймовірно, замисляться над сенсом Denuvo, якщо воно не може запобігти такому піратству.

Джерело: Insider Gaming, The Gamer