Doom: The Dark Ages важко йде на PS5 та PS5 Pro, але стабільно працює на Xbox

Doom: The Dark Ages / id Software

Doom: The Dark Ages на PS5 має нижчу плавність, ніж на Xbox Series S — оглядачі помітили падіння FPS під час боїв.

У новому технічному огляді від Digital Foundry кажуть, що Doom: The Dark Ages на базовій PS5 має менш стабільну частоту кадрів, ніж на Xbox Series S. І це попри те, що PlayStation 5 вважається потужнішою консоллю. Журналіст Олівер з DF протестував гру на PS5, PS5 Pro, Xbox Series X та Series S. Виявилося, що лише Xbox Series X утримує стабільні 60 FPS. Обидві версії PlayStation, включно з оновленою Pro-моделлю, просідають у продуктивності під час важких бойових сцен.

«PS5 регулярно знижує частоту кадрів під час вимогливих зіткнень. Наші дві точки стресу на рівнях 2 та 6, а також під час деяких менш складних боїв. Загальна плавність частоти кадрів значно нижча, ніж у Series X, і насправді відчувається трохи нижчою, ніж у Series S», — зазначив Олівер.

Це не означає, що Xbox Series S об’єктивно перевершує PS5. Як він каже, мова лише про суб’єктивне відчуття плавності геймплею, яке виявилось кращим на менш потужній консолі від Microsoft. Це особливо дивно з огляду на те, що Series S часто критикують розробники за слабше залізо і складність оптимізації.

На Series X гра тримає 60 FPS стабільно, а от PS5 і PS5 Pro просідають у ключових сценах, де на екрані багато ефектів або ворогів. Порівняно з Series X і навіть з Series S версія для PS5 сприймається менш стабільною — як візуально, так і за керуванням. Огляд не торкається детально ПК-версії, але згадує, що і там є певні проблеми з продуктивністю. Проте саме різниця між PS5 і Series S викликала найбільше обговорення.

Doom: The Dark Ages вийде вже за кілька днів, і схоже, що найстабільніший досвід зараз — саме на Xbox Series X. На PS5 для стабільних 60 FPS, можливо, доведеться чекати оновлень або йти на компроміси. Новинка id Software обіцяє стати однією з найбільших — 22 рівні і проходження на 20 годин, кібердемони-ктулху та масштабні руйнування.

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До речі, якраз ті самі оглядачі виявили, що Oblivion Remastered не вивозить навіть PS5 Pro. Там проблеми з продуктивністю на всіх платформах, а гра просідає вже за 15 хвилин геймплею. Крім того, щоб уникнути проблеми треба перезавантажувати гру нон-стопом.

Джерело: Tech4Gamers