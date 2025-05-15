Doom: The Dark Ages стартувала з 86% позитивних відгуків у Steam — ідеальна гра для фанів «м’ясних» шутерів

Doom: The Dark Ages / id Software

15 травня Doom: The Dark Ages вийшла на ПК і консолях — гравці зустрічі гру здебільшого позитивно. Користувачі хвалять бойову систему, атмосферу та дизайн.

Нова частина від id Software переносить гравців у похмурий середньовічний світ і пропонує кардинально новий підхід до геймплею. Це офіційно приквел до Doom (2016) та Doom Eternal, але з новим шармом. Якщо раніше герой був спритним і рухливим, то тепер це «броньований танк» із масивним арсеналом і бойовим щитом. А ще розробники додали гармати, що стріляють черепами, а також зброю, яка вистрілює металевими кільцями.

Гра має 22 рівні, а повне проходження займає до 20 годин. Крім того, ворожі кібердемони нагадують суміш Ктулху та апокаліпсису. До всього цього — масштабні руйнування та бойові сцени з титанами віч-на-віч. Якщо ви не грали або не бачили ігрові деталі, то є 30-хвилинний геймплей. Також можна ознайомитися з оглядом ITC на Doom: The Dark Ages.

Разом з релізом гравці вирушили залишати свої відгуки. Як результат: з 3 986 рецензій Steam (на момент написання новини) 86% з них були позитивними. Гравці відзначають якісну зміну геймплейної формули та атмосфери, але дехто критикує графіку, ціну та відсутність української локалізації.

«Дивовижна гра! Графон, стиль, анімації, саунддизайн на вищому рівні. Неймовірний драйв і брутальщина. Якщо ви любите “м’ясні шутани”, то обов’язково пограйте — вам сподобається», — пишуть у відгуках.

В іншому додавали, що змінена основа бою не відчувається менш драйвово: «Якщо Ви шанувальник серії — розчарованим точно не залишитесь». Гравці наголошують, що це все той же Doom, а може навіть ще кращий.

«Неймовірно бачити, як ID Software випустила 3 ​​абсолютно різні бойові системи для FPS за останнє десятиліття. Кожна гра відрізняється, водночас є виразно Doom. Небагато видавців ризикують на такий рівень», — додають користувачі.

Якщо згадати, то Doom 2016 просив вас бігати та стріляти, в Doom Eternal — вас стрибати та стріляти. А вже новенький Doom The Dark Ages змушує вас стояти та битися з навалою демонів.

«Уявіть, що ці 3 ігри — ваші діти. Вони всі різні, і ви любите їх усіх однаково за їхні унікальні якості», — вказують гравці.

Втім, є й нарікання — дехто скаржився на технічні проблеми, завищену ціну та неочікувану зміну темпу. Користувач поділився, що в нього не працював HDR (хоча екран підтримує) і були скарги на графіку. Він запросив повернення коштів і він їх вже отримав назад.

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Попри це, більшість гравців хвалить гру. Візуально The Dark Ages відмовляється від науково-фантастичних лабораторій і переносить гравців у кам’яні фортеці з готичними вежами, рунічними порталами й гігантськими мехами. Атмосфера — суміш Dark Souls, Diablo та Doom.

Doom: The Dark Ages вже можна придбати на ПК (Steam), PlayStation 5 та Xbox Series X|S, а також безплатно спробувати в Game Pass (Xbox та ПК) або через PlayStation Plus Extra та Premium. Ціна справді «кусається» — ₴2 449 (звичайне видання) і ₴3 499 (делюкс видання).