DLC DOOM: The Dark Ages настільки велике, що "по суті як сиквел", — директор гри

Photo: id Software / Eurogamer.net

DLC до DOOM: The Dark Ages обіцяє стати настільки масштабним, що розробники порівнюють його майже із сиквелом. Оновлення міститиме великий обсяг нового контенту і, за словами творців, відчуватиметься як розширення, здатне змінити ігровий досвід.





DLC до DOOM: The Dark Ages може стати одним із найамбітніших розширень у серії. Під час стріму Slayers Club директор гри Г’юго Мартін досить емоційно поділився враженнями:

“Воно величезне. Воно дуже велике… це по суті сиквел. Ось так це відчувається. Воно просто гігантське”, — сказав Мартін.

Він підкреслив, що гравців чекає величезний обсяг нового контенту, хоча розробка зайняла більше часу, ніж багато хто очікував. Саме масштаб DLC, за словами Мартіна, робить його схожим на окремий ігровий проєкт, а не просто невелике доповнення. Між тим, DLC буде відрізнятися від основної гри.

“DLC зовсім не схоже на це… те, у що я грав… я не грав так, як ви зараз бачите”, — додав він.

Це натяк на інший стиль геймплею: можливо, розробники змінять темп боїв, додадуть нові механіки або зброю, наприклад спис, що може суттєво освіжити ігровий процес.





Щодо успіху основної гри, варто зазначити, що id Software повідомила про три мільйони гравців, які занурилися у світ гри після релізу — це найшвидший старт у її історії. Для порівняння: Bethesda заявляє, до цієї позначки гра дійшла у сім разів швидше, ніж DOOM Eternal, що свідчить про високий інтерес до франшизи.

“Як батько, гра, яка мене найбільше хвилює, — це, мабуть, щось на кшталт Roblox. Натомість DOOM виглядає цілком зрозумілим і відомим явищем. Давайте цим насолодимося”, — сказав представник розробників.

Ця думка підкреслює, що DOOM залишається класичним екшеном, який не викликає батьківських побоювань на тлі сучасних онлайн-платформ. Зрештою, DLC виглядає амбітним розширенням, здатним фактично змінити сприйняття гри. Якщо розробникам вдасться реалізувати свої ідеї, оновлення може стати майже окремим ігровим досвідом — тим, що розширює всесвіт DOOM, а не просто додає кілька місій. Як зазначає Eurogamer.net, це “шматок чистої ігрової харизми, який прийшов до нас, не зіпсований, з більш наївних часів”, і саме така атмосфера може пояснювати стійку популярність серії.

Джерело: Eurogamer.net