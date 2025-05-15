Новини Ігри 15.05.2025 о 16:12 comment views icon

«Фізична» версія Doom: The Dark Ages містить лише вебінсталятор, «щасливі» власники завантажують 85 ГБ

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

«Фізична» версія Doom: The Dark Ages містить лише вебінсталятор, «щасливі» власники завантажують 85 ГБ
Doom: The Dark Ages / id Software

id Software продала цифрову версію Doom: The Dark Ages під «обгорткою» фізичної — по суті на диску вебінсталятор.

У мережі спалахнув скандал, коли виявилося, що фізичні носії не містять самої гри. На дисках для PlayStation 5 та Xbox Series X розміщено лише кілька мегабайтів даних, а решту — 85 ГБ — користувачам доведеться завантажити через інтернет. Чимало гравці вже скасували свої попередні замовлення. Це стало відомо завдяки користувачам X (Twitter), коли DoesItPlay1 опублікував скаргу від фанатів:

«Кількість людей, які скасовують свої попередні замовлення або повністю пропускають Doom: The Dark Ages через невдалий фізичний реліз, величезна. Ми завжди отримуємо такі коментарі в нашій “бульбашці”, але цього разу вони непропорційні. Залишається лише сподіватися, що @CoalitionGears уважно стежить за цим», — пише DoesItPlay1.

У відповідях на допис користувачі прямо заявляли, що відсутність гри на диску стало вирішальним фактором для відмови від покупки. Бо абсолютно логічно очікувати, що на диску буде повна гра. Але id Software підсунула лише ключ для активації та завантаження з мережі.

Таке рішення не перше подібне в індустрії. Усе частіше фізичні носії стають формальністю, наприклад, картки Game-Key для Switch 2 також вимагають повного завантаження. Що ж лагідно цифровізації не буде? Стає все більш зрозумілим, що придбана копія гри менше і менше (аж до нуля) буде власністю покупця. Якщо розробник видалить з мережі офіційний файл для завантаження, то і цінність диска з вебінсталятором дорівнює нулю.

Наразі id Software не коментувала ситуацію, і невідомо, чи буде відповідь на критику. Попри суперечки, перші відгуки про Doom: The Dark Ages в цілому позитивні. Нова частина розповідає історію Вбивці Долі та знайомить із новими типами зброї, як-от Щитова Пила й Ланцюговий Постріл Розбійника. А також веде гравця через демонічні світи — наприклад, Космічне Царство, натхненне творами Лавкрафта. Більше можна дізнатися в огляді ITC на Doom: The Dark Ages.

Гра доступна на ПК (Steam), PlayStation 5 та Xbox Series X|S, а також безплатно спробувати в Game Pass (Xbox та ПК) або через PlayStation Plus Extra та Premium. Ціна справді «кусається» — ₴2 449 (звичайне видання) і ₴3 499 (делюкс видання).

Doom: The Dark Ages отримає найбільшу кампанію у серії з 22 рівнями і проходженням на 20 годин

Джерело: Game Rant

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