«Фізична» версія Doom: The Dark Ages містить лише вебінсталятор, «щасливі» власники завантажують 85 ГБ

id Software продала цифрову версію Doom: The Dark Ages під «обгорткою» фізичної — по суті на диску вебінсталятор.

У мережі спалахнув скандал, коли виявилося, що фізичні носії не містять самої гри. На дисках для PlayStation 5 та Xbox Series X розміщено лише кілька мегабайтів даних, а решту — 85 ГБ — користувачам доведеться завантажити через інтернет. Чимало гравці вже скасували свої попередні замовлення. Це стало відомо завдяки користувачам X (Twitter), коли DoesItPlay1 опублікував скаргу від фанатів:

У відповідях на допис користувачі прямо заявляли, що відсутність гри на диску стало вирішальним фактором для відмови від покупки. Бо абсолютно логічно очікувати, що на диску буде повна гра. Але id Software підсунула лише ключ для активації та завантаження з мережі.

The amount of people canceling their pre-orders or outright skipping #DoomTheDarkAges because of the botched physical release is huge. We always get these comments in our bubble, but this time it is disproportionate. One can only hope that @CoalitionGears is watching closely.

— Does it play? (@DoesItPlay1) May 12, 2025