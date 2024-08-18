Дослідник показав новий український морський дрон, який атакував Крим

OSINT-дослідник Ейч Ай Саттон (H. I. Sutton) розповів про новий український озброєний морський дрон, який вже атакує позиції росіян на окупованій території України.

«Україна продовжує дивувати спостерігачів ще одним варіантом надводного судна без екіпажу (USV), виявленого під час нещодавньої хвилі атак на окупований росією Крим».

Дослідник зазначає, що цей морський безпілотник, очевидно, є модифікованим гідроциклом. Він нагадує, що минулого місяця водний мотоцикл Yamaha Waverunner FX був знайдений на турецькому пляжі поблизу Стамбула. Це судно було менш модифіковане, що свідчить про друге покоління подібних засобів.

За оцінкою, гідроцикл має електрооптичну та інфрачервону камери, приблизно там, де має бути кермо. Радарна антена встановлена ​​далі на кормі на скошеній щоглі. Неясно, чи можна цю щоглу втягнути або скласти, щоб зменшити профіль судна. На відміну від модифікованого гідроциклу, який помітили раніше, цей приклад має нову надбудову. Можливо, він також має антену Starlink.

Кадр взятий з російського відео після нічного рейду 16-17 серпня 2024 року. Ціль місії невідома, але дослідник припускає розвідувальний рейд. На носовій частині дрона видно шипоподібний виступ, який свідчить про ударно-детонаційний запал.

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На сайті Саттона можна знайти докладний огляд українських морських безпілотників, яки брали участь у російсько-українській війні та відомі з відкритих джерел. Перелік супроводжується інфографікою, фото та розлогими коментарями.

Також дослідник відстежує українські далекобійні повітряні дрони, аналогічна стаття є й за ними. Матеріали час від часу оновлюються, коли з’являється нова інформація.

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Джерело: H I Sutton

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