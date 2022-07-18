Дослідження: скільки отримують українські PM, HR, DevOps, Data Scientists та інші ІТ-фахівці [літо 2022]

Профільний український ресурс DOU.UA представив третю частину аналітики, зібраної під час зарплатного анкетування представників IT-індустрії. Цього разу мова піде про проджект-менеджерів, ейчарів, девопсів та інших нетехнічних IT-фахівців. Загалом у літньому зарплатному опитуванні 2022 року було зібрано 15 136 анкет: 7608 від розробників, 2506 від QA-фахівців та 5021 від інших технічних та нетехнічних фахівців, які працюють в українському IT.

Через початок повномасштабної війни припинилося зростання зарплат у більшості спеціалізацій. Зарплати у C-level та РМ навіть мають тенденцію до зниження. Водночас продовжують збільшуватися зарплати SRE, деяких спеціалізацій Data Science, а також HR-спеціалістів. Серед хороших новин — лише 5% опитаних втратили роботу через війну, а 92% продовжують працювати фултайм.

Найчастіше в опитуванні, окрім розробників і тестувальників, брали участь РМ (близько 7% анкет), HR (5%), аналітики (4%), дизайнери та спеціалісти з DevOps / SRE (приблизно 3%). 66% цих фахівців були змушені покинути свій дім через початок повномасштабної війни з росією, проте 25% вже повернулися додому. Серед тих, хто виїхав і ще не повернувся, більшість (70%) все ж планує повернутися додому. 15% виїхали за кордон проти 10% серед розробників і 12% серед тестувальників. Найчастіше релокувалися спеціалісти з DBA (22% виїхали і не повернулися на момент опитування), HR-спеціалісти та спеціалісти з Customer Success (по 21%), спеціалісти з менеджменту проєктів та з продажів (по 18%), а також фахівці з маркетингу (16%) і дизайнери (15%). Частка тих, хто переїхав за кордон, пов’язана з часткою жінок у спеціалізації: загалом за кордон виїхали 24% жінок, які працюють в ІТ, та 8% чоловіків.

Як і у випадку з розробниками та тестувальниками, ІТ-спеціалісти решти напрямів найчастіше покидали Київ і Харків. Частка тих, хто живе і працює в Києві, скоротилась з 50% в грудні 2021 року до 29% у червні 2022 року. В Харкові лишилося близько 2% спеціалістів, якщо порівнювати з 13% пів року тому. Дещо зменшилась частка фахівців в Одесі (з 5% до 3%), а в Дніпрі практично не відбулося змін. Ті, хто виїжджав, найчастіше обирали Львівську область (її частка зросла з 13% до 18%) та в інші регіони на заході та в центрі України. 4% спеціалістів вирушили до Польщі.

Повномасштабне вторгнення по-різному позначилося на різних спеціалізаціях. Найбільше постраждали спеціалісти з продажів (18% втратили роботу, ще 31% відзначили, що кількість роботи зменшилася), HTML-кодери (15% втратили роботу, у 39% зменшилась кількість проєктів), сисадміни (10% та 28%). 31% спеціалістів з HR відчули зменшення кількості роботи після початку війни, хоча це не призвело до їх звільнень (96% опитаних HR зараз працюють full-time). 9% дизайнерів втратили роботу при середньому показнику для всіх спеціалізацій 5%.

Найкраще в цих обставинах почуваються DevOps / SRE (99% працюють full-time, 78% не відчули значних змін у роботі), фахівці з Data Science (95% працюють full-time, 79% не відчули змін), Technical writers (95% працюють full-time, 71% майже не відчули змін), Game developers (94% працюють full-time, 76% не відчули змін). Непогано почуваються РМ та аналітики: більше як 90% працюють повний день, хоча 17% зауважили про зменшення завантаженості проєктами.

Серед найбільш популярних після розробників і тестувальників спеціалізацій у першій половині 2022 року змін відбулося небагато. Зростання зарплат, яке було характерне для більшості спеціалізацій у 2021 році, переважно зупинилося, проте і значного падіння ми поки що не спостерігаємо. Для більшості спеціалізацій медіанні зарплати залишилися на рівні грудня 2021 року. Попри війну збільшилась зарплата дата-аналітиків (+$200, до $1600) та HR-спеціалістів (+$150, до $1350). Після різкого зростання в другій половині 2021 року сильно зменшилася медіанна зарплата Product Manager (-$700, до $2800). Як і в Data Scientists, які зростали весь 2021 рік (-$530, до $2300).

Керівники найвищого рівня — Director of Engineeing, CTO, CEO — залишаються одними з найбільш оплачуваних спеціалістів, проте їхні зарплати дещо зменшилися, якщо порівнювати з 2021-м. Пів року тому це було $6400, а зараз — $5625. Таким чином System Architects, медіанна зарплата яких за пів року зросла та становить $6600, наразі є найбільш високооплачуваними спеціалістами на українському ІТ-ринку. Попри війну зарплати Site Reliability Engineer продовжують зростати: $4700 (+$450 з грудня 2021-го, +$1700 за останній рік), і вже наблизилися до рівня С-level.

Спеціалісти з менеджменту проєктів залишаються однією з найбільш оплачуваних категорій в українському ІТ. Зарплати найкваліфікованіших РМ (Delivery Managers, Program Managers) наближаються до рівня С-level. Але, як і зарплати технічних спеціалістів С-level, зарплати спеціалістів з менеджменту проєктів у 2022 році дещо впали: $2800 влітку 2022-го проти $3000 в грудні 2021 року.

Традиційно високі зарплати у спеціалістів з DBA ($3850, повернулись на рівень літа 2021), DevOps ($3500, не змінилися за пів року). Непогано почуваються Data Engineers та ML Engineers ($2800), медіанні зарплати яких зросли за останні пів року на $150 та $300 відповідно. На відміну від них, зарплати спеціалістів з Data Science знизилися на $530 за пів року, до $2300. Серед інших спеціалізацій найкраща ситуація для Technical writers (+$250 за пів року, до $1750), Data Analysts (+$200, до $1600), HR-спеціалістів (+$150, до $1350).

А тепер порівняємо зарплати у технічних та нетехнічних фахівців, які працюють в українському IT:

Повна версія заробітного дослідження доступна за наступним посиланням.

Джерело: DOU.UA