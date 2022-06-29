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Дослідження: Як українці користуються месенджером Viber в умовах війни

Дослідження: Як українці користуються месенджером Viber в умовах війни

Від початку війни українці почали проводити в месенджерах в рази більше часу. Rakuten Viber вирішив поділитися статистикою користування Viber з 24 лютого.

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Отже, 24 лютого кількість дзвінків через Viber в Україні зросла майже в чотири рази. Кожен шостий дзвінок здійснювали по відео. У перші тижні війни українці відправляли один одному майже вдвічі більше повідомлень на добу, аніж до війни.

У березні українські користувачі споживали набагато більше новин – число прочитаних повідомлень в каналах зросло в чотири рази. В останні два місяці інтерес до новин в каналах знижується. Але і зараз українці читають через Viber-канали вдвічі більше новин, ніж до війни.

Топ європейських країн, де українські користувачі Viber перебувають у червні:

  1. Польща
  2. Німеччина
  3. Чехія
  4. Болгарія
  5. Австрія

Масками Viber на підтримку Kalush Orchestra до “Євробачення-2022” скористалося більше мільйона користувачів в Європі.

Стікери з офіційного стікерпаку Viber на підтримку України встановило пів мільйона людей. Надіслали патріотичний стікерпак 14 мільйонів разів.


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