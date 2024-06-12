Dragon Age: The Veilguard — 20 хвилин геймплея та дуже багато інформації від BioWare

Electronic Arts і BioWare випустили офіційне 20-хвилинне ігрове відео Dragon Age: The Veilguard. У демонстрації можна побачити початок гри та компаньйонів, діалоги, битви з босами та бойові механіки.

Варрік, якого директорка гри Корін Буше називає «Обі-Ваном Кенобі» франшизи, розповідає попередню частину історії, щоб пояснити мотивацію Соласа, він же Жахливий Вовк. Відео дає можливість поглянути на різних персонажів і класи в дії, включно з Розбійником 1-го рівня на ім’я Рук, скаутом Лейс Гардінг, крижаним магом Нів Галлус та Варріком, коли вони борються з демонами, щоб зупинити знищення Завіси Соласом. Відео також демонструє атаковане місто Мінратус, бій у лісі Арлатан, погляд на колесо здібностей під час бою та багато іншого.

Ельфійський бог-трикстер, ким виявився Солас, хоче зірвати Завісу, яка відділяє Тедас від світу демонів, щоб відновити безсмертя та славу свого народу – навіть ціною багатьох життів. Але герої руйнують його ритуал, і двоє його найдавніших і наймогутніших ворогів звільняють. Вони прагнуть завершити те, чого прагнули тисячоліття тому — отримати повне панування над світом. Подорож з наміром зупинити цих двох могутніх божеств, охопить весь Тедас. Далі демонстрація являє собою один довгий екшн, коли головні герої мчать через столицю Імперії Тевінтер.

Група та бойова система

Розмір групи, разом з персонажем гравця, скоротився з чотирьох до трьох — бої стануть більш активними у перерахунку на одного компаньйона. Це робить гру схожою швидше на Mass Effect, ніж на Dragon Age. Посилена взаємодія персонажів: один міг би накладати ефект послаблення на ворога, а інший у цей час атакував би.

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Цікаво, що від відносин з супутниками залежать й здібності, які вони можуть розвивати. Своєю чергою, відносини залежать від виборів у діалогах, як з ними, так і за ходом гри. Також розвиток та навички компаньйонів залежать від вибору передісторії, яка зазвичай у подібних іграх не має великого геймплейного значення.

«Кожен із супутників, з якими ви подорожуєте, має справді складну передісторію, власні проблеми, глибоку мотивацію. І вони розігруються через дуже добре продумані арки персонажів. Місії, які є унікальними для них, але зрештою пов’язані з більшою історією. І по дорозі ми будемо приймати важливі рішення для кожного з них, іноді впливаючи на те, ким вони є, іноді болісні, я вже не раз плакала, а іноді дуже радісні», — каже Корін Буше.

Бій зосереджений на ухиленні, протидії та використанні ризикових, але потужних атак, призначених для руйнування шарів броні противника. У центрі його стратегії — колесо здібностей, яке зупиняє події та дозволяє віддавати накази. Зокрема, компаньйони можуть бути оснащені як одиниці підтримки або цілителі — запит гравців після Dragon Age: Inquisition.

Романтичні стосунки

Буше підтвердила, що у Dragon Age: The Veilguard можна завести роман із будь-яким супутником, незалежно від статі чи раси персонажа. У попередніх іграх Dragon Age романтичні персонажі мали різну сексуальну орієнтацію. Наприклад, з Соласом у Dragon Age: Inquisition’s могли заводити роман лише жінки-ельфи.

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«Вони посилатимуться на їхній минулий досвід або партнерів… Наприклад, ми бачили Гардінг. Можливо, я граю прямолінійного чоловічого персонажа, який фліртує з нею, але я вирішила не заводити роман. Вона може зустрітися з Таашем. Тож моє сприйняття, моя особистість не мають жодного відношення до їхніх ідентичностей, і це проявляється дуже сильно»

Буше підтверджує, що ви зможете почати фліртувати з усіма досить рано, коли ви залучите всіх сімох супутників протягом першої дії. Але лише в пізніших частинах гри, коли стосунки розвиваються, це може стати пікантним. В іграх BioWare у таких випадках є дуже відверті сексуальні сцени, і The Veilguard у цьому плані не відрізнятиметься: «Звичайно, ми — гра з рейтингом M. У нас є нагота».

Корін Буше зізнається, що вона грала у Baldur’s Gate 3 та є її прихильницею: «Чим більше групових рольових ігор, орієнтованих на персонажів, із глибоким емоційним зв’язком, тим краще». Вона каже, що деякі сцени у Baldur’s Gate 3 були «в певному сенсі шокуючими та комічними, і я б сказала, що мені це сподобалося».

Редактор персонажа

В іграх BioWare традиційно не найкраща кастомізація волосся. У своєму прагненні створити власну версію Шепарда чи Хоука гравці зазвичай мають проблеми з обмеженою кількістю зачісок, більшість із яких мають поганий вигляд. Dragon Age: The Veilguard нарешті матиме велике різномаїття варіантів волосся, зачіски будуть природними та заснованими на фізиці.

«Звичайно, ми знаємо, що коли ми спілкуємося з нашими шанувальниками, перше, про що всі запитують, це зачіска. Кожного разу. Тож із зачісками ми приділили особливу увагу, щоб переконатися, що вони добре представлені, щоб кожен бачив зачіски, які здавалися б автентичними», — каже Корін Буше.

За словами Буше, The Veilguard використовує технологію пасмового волосся, частково запозичену з гри EA Sports. Волосся «повністю контролюється фізикою», тому воно «в русі виглядає навіть краще, ніж у статиці». деякі коментатори вже звернули увагу на покращене волосся у представлених відео.

Окрім зачісок, Dragon Age: The Veilguard редактор персонажа пропонує безліч варіантів налаштування інших параметрів: «всі повзунки, які ви можете побажати». Є опція body morpher, яка дозволяє гравцям вибирати різні розміри тіла. Також є варіанти вибору займенників для звертання, тож можна грати за небінарного персонажа. Звичайно, редактор дозволяє обирати вибирати між людьми, ельфами, гномами та кунарі, з додатковими параметрами походження, класу, фракції та стилю гри.

«Для нас дуже важливо, щоб кожен міг побачити себе, свою ідеалізовану версію себе або когось подібного в грі, і творець персонажа справді це дозволяє».

Також під час створення персонажа можна буде обрати свою фракцію. Загалом є шість фракцій, включаючи «Воронів Антіви», «Сірих вартових» та «Драконів Тіні».

Наслідки попередніх ігор для сюжету

У Dragon Age:The Veilguard можна буде перенести рішення з попередніх ігор, але цього разу все працюватиме трохи інакше. Можливість імпортувати свої вибори інтегрована у редактор персонажа.

«Минуло 10 років, відколи гравці не грали. Вони могли не пам’ятати [що вони робили в попередніх іграх]. Їм може знадобитися оновлення, і ми не хочемо, щоб нові гравці відчували, що вони втрачають щось. Тож у творці персонажа … ви можете повернутися до своєї минулої пригоди».

На питання про те, чи всі попередні персонажі будуть вплетені у Veilguard, як Хоук, Буше відповіла: «Я не скажу, що всі, але так, деякі з них». Втім, редактор не буде зчитувати файли попередніх ігор.

Підтверджено, що гра не вимагатиме обов’язкового прив’язування облікових записів, в неї можна буде грати цілком офлайн. За неофіційними даними, нова версія рушія Frostbite Engine націлена на гру з частотою 60 кадрів в секунду. На консолях гра матиме режими продуктивності та якості. Dragon Age: The Veilguard виходить восени 2024 року для PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X|S і ПК (Steam і Epic Games Store).

Джерело: IGN