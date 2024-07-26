Другий трейлер «Трансформери: Початок» — коли Оптимус Прайм та Мегатрон товаришували

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Paramount показала новий трейлер анімаційної стрічки «Трансформери: Початок» режисера Джоша Кулі. Новий фільм розповідається про перші роки стосунків друзів, а потім ворогів, Оптимуса Прайма і Мегатрона.

На Comic-Con у Сан-Дієго продюсер «Початку» Лоренцо ді Бонавентура підтвердив, що події фільму офіційно розгортаються за 3 млрд років до кінофільмів та задовго до того, як жителі Кібертрона зрозуміли, що можуть перетворюватися на автомобілі та інші пристрої.

Мегатрон та Оптимус фактично є підлітками, які тоді товаришували. Щоб зрозуміти, як вони посварилися, доведеться подивитися фільм. Фанати трансформерів нарешті отримають справжню офіційну біографію інопланетних роботів, відомих з 1980-х років.

У стрічці Кріс Гемсворт озвучить Оріона Пакса / Оптимуса Прайма, Браян Тайрі Генрі — D-16 / Мегатрона, Скарлетт Йоханссон виступить в ролі Еліти, Кіген-Майкл Кі буде B-127 / Бамблбі, Лоуренс Фішберн зіграє Альфа Тріона, Джон Гемм — Сентінела Прайма, а Стів Бушемі з’явиться в ролі Старскріма. «Трансформери: Початок» дебютують на кіноекранах України 19 вересня.

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Джерело: Gizmodo

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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