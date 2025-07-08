Новини Наука та космос 08.07.2025 о 13:51 comment views icon

Думскролінг: вчені розповіли, як уникнути стресу від новин та залишатися в курсі подій

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Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Думскролінг: вчені розповіли, як уникнути стресу від новин та залишатися в курсі подій
Depositphotos

Велика кількість тривожних і негативних новин, які люди по всьому світу переглядають щодня (думскролінг), тримає їх у стані постійного стресу і напруги, що виснажує.

Наприклад, в Україні, де триває розв’язана росією злочинна війна, люди й раді б відмовитись від перегляду поганих новин, однак життєво важливим залишається бути у курсі того, що відбувається. Пріоритети безпеки та виживання є ключовими для людського мозку, однак їхня постійна активація через перегляд негативних новин ментально виснажує.

Не відфільтровані та позбавлені цензури зображення можуть справляти негативний психологічний вплив. Кадри трагедій, що активно циркулюють у соцмережах, можуть справляти ще більший вплив, ніж контент у традиційних ЗМІ.

Дослідження вказують, що перегляд негативних новин пов’язаний з погіршенням благополуччя і психічними проблемами, зокрема, тривожністю, почуттями невпевненності та незахищенності. Це змушує людину почуватись більш песимістично налаштованою у відношенні до себе та інших. 

У деяких випадках перегляд великої кількості негативного та тревожного новинного контенту може призвести до прихованої психічної травми. Людина може відчувати симптоми постравматичного стресу, проблеми зі сном, не дивлячись на те, що не має безпосереднього відношення до ситуації.

У зв’язку з цим австралійська науковиця з Університету Монаша та Університету Фліндерса Реза Шабаханг радить свідомо підходити до взаємодії із негативним новинним контентом, звертаючи увагу на зміну власних емоційних станів, і скорочувати перегляд, якщо новини викликають сильний стрес.

Серед ключових кроків науковиця пропонує:

  • Перед тим, як почати перегляд негативного новинного контенту, необхідно зробити кілька глибоких вдохів, поспостерігати за поведінкою власного тіла та розуму.
  • З’ясувати, чи відчуваєте ви напругу під час перегляду новин. Можливо саме у цю мить, перегляд негативного новинного контенту буде зайвим для вас.
  • Подумати, що мотивує прямо зараз переглядати новини, що саме необхідно таким чином з’ясувати.
  • Бути критичним. Переглядаючи новинні матеріали або відео, звертати увагу на джерело інформації, його надійність. Аналізувати якість викладеної інформації та її походження.
  • Налаштуватись і спостерігати за власним психо-емоційним станом в результаті перегляду новин. Чи відчуваються ознаки стресу, напруження, тривожності.
  • Перш ніж перейти до перегляду іншого новинного контенту, варто проаналізувати прочитане або переглянуте, а також спробувати висловити власну думку.

Ознаки того, що споживання негативних новин може впливати на ваше психічне здоров’я, включають:

  • нав’язливе бажання, відчуття, що ви не можете перестати перевіряти чи стежити за негативними новинами
  •  почуття розпачу, безнадійності чи відсутності мотивації
  • почуття дратівливості
  • проблеми з концентрацією уваги
  • втома
  • сильні фізичні симптоми (наприклад, розлад шлунка)
  • проблеми зі сном
  • збільшення випадків необдуманої чи ризикованої поведінки чи поведінки, яку ви зазвичай не виявляєте, коли ви спокійні

У разі відчуття засмученності Реза Шабаханг радить зробити перерву від колькох хвилин до кількох днів, в залежності від конкретного психо-емоційного стану. Можна також записувати, які емоції та почуття викликає перегляд негативного новинного контенту. Корисним буде спілкування з іншими людьми, час, проведений на свіжому повітрі, зайнятість або хобі.

Джерело: The Conversation

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