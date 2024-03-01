Новини Софт 01.03.2024 о 11:33 comment views icon

Facebook прибирає вкладку «Новини» в деяких країнах, бо «мало хто цікавиться новинами»

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Вадим Карпусь

Автор новин

Facebook планує прибрати вкладку «Новини» для користувачів соціальної мережі у Сполучених Штатах і Австралії. Це відбудеться до кінця квітня. Отже, платформа більше не буде місцем, де можна переглянути новини.

«Новини» ─ це спеціальна вкладка в розділі закладок у Facebook, де висвітлюються новини. Через особливості інтерфейсу, її досить нелегко знайти (певно, дехто взагалі не знав про її існування).

Facebook прибирає вкладку «Новини» в деяких країнах, бо «мало хто цікавиться новинами»

Водночас Facebook наполягає, що користувачі все одно не використовують сайт соцмережі для новин, стверджуючи, що лише 3% того, що бачать користувачі в усьому світі, — це новинні статті.

«Кількість людей, які користуються Facebook News в Австралії та США, минулого року впала більш ніж на 80%. Ми знаємо, що люди приходять у Facebook не за новинами чи політичним контентом — вони приходять, щоб спілкуватися з людьми та відкривати нові можливості, пристрасті та інтереси», — йдеться далі в заяві.

Рішення закрити вкладку «Новини» у Facebook було прийнято після того, як інші ресурси Meta, такі як Instagram і Threads, чітко дали зрозуміти, що вони не хочуть займатися новинним бізнесом. Керівник Instagram Адам Моссері заявив, що з моменту появи Threads минулого року, це не місце для новин.

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Водночас Facebook підкреслює, що новинні видання як і раніше зможуть ділитися своїм контентом на платформі, а користувачам як і раніше буде дозволено ділитися у власних стрічках будь-якими новинними статтями, які їм подобаються. У Facebook також відзначили, що вони все ще віддані перевірці фактів на сайті.

Джерело: gizmodo

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