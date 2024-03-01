Facebook прибирає вкладку «Новини» в деяких країнах, бо «мало хто цікавиться новинами»

Facebook планує прибрати вкладку «Новини» для користувачів соціальної мережі у Сполучених Штатах і Австралії. Це відбудеться до кінця квітня. Отже, платформа більше не буде місцем, де можна переглянути новини.

«Новини» ─ це спеціальна вкладка в розділі закладок у Facebook, де висвітлюються новини. Через особливості інтерфейсу, її досить нелегко знайти (певно, дехто взагалі не знав про її існування).

Водночас Facebook наполягає, що користувачі все одно не використовують сайт соцмережі для новин, стверджуючи, що лише 3% того, що бачать користувачі в усьому світі, — це новинні статті.

«Кількість людей, які користуються Facebook News в Австралії та США, минулого року впала більш ніж на 80%. Ми знаємо, що люди приходять у Facebook не за новинами чи політичним контентом — вони приходять, щоб спілкуватися з людьми та відкривати нові можливості, пристрасті та інтереси», — йдеться далі в заяві.

Рішення закрити вкладку «Новини» у Facebook було прийнято після того, як інші ресурси Meta, такі як Instagram і Threads, чітко дали зрозуміти, що вони не хочуть займатися новинним бізнесом. Керівник Instagram Адам Моссері заявив, що з моменту появи Threads минулого року, це не місце для новин.

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Водночас Facebook підкреслює, що новинні видання як і раніше зможуть ділитися своїм контентом на платформі, а користувачам як і раніше буде дозволено ділитися у власних стрічках будь-якими новинними статтями, які їм подобаються. У Facebook також відзначили, що вони все ще віддані перевірці фактів на сайті.

Джерело: gizmodo

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