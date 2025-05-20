Новини Софт 20.05.2025 о 15:53 comment views icon

Монстр трафіку Google Discover йде на ПК — стрічка новин з’явиться у Chrome

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Вадим Карпусь

Автор новин

Монстр трафіку Google Discover йде на ПК — стрічка новин з’явиться у Chrome
Стрічка новин Google Discover з Android тепер працює і на ПК — як скористатися

Користувачі мобільних пристроїв добре знайомі з персоналізованою стрічкою новин Google Discover (раніше відому як Feed). Вона автоматично підбирає актуальні матеріали — новини, результати спортивних подій, кулінарні рецепти, аналітику, огляди, поради, відео — на основі інтересів користувача. Невдовзі аналогічна стрічка новин також з’явиться на настільних системах.

Ще минулого місяця Google обережно натякнула, що ця стрічка персоналізованих матеріалів з’явиться і на десктопах, а тепер компанія офіційно це підтвердила. За інформацією Android Authority, нова функція вже працює для частини користувачів у Австралії та Новій Зеландії.

Найбільш нетерплячі вже можуть перевірити стрічку Discover на своїх настільних системах, навіть не перебуваючи в цих регіонах. Достатньо перейти за посиланням http://google.com/?gl=nz. У результаті ви побачите знайому стрічку з добіркою популярних новин і тем, які можуть вас зацікавити. В Україні при переході на цю сторінку через Chromebook та після вибору англійської мови вже вдалося завантажити стрічку новин. Приклад можна бачити на головному зображенні. Хоча ще навіть в США з англійською мовою, як основною, стрічку Google Discover на ПК бачать не всі. Але це лише початок.

Більше подробиць про роботу стрічки Discover на настільних системах можна очікувати під час проведення конференції Google I/O 2025, яка стартує сьогодні ввечері.

Так чи інакше, поява Google Discover на комп’ютерах — це цікавий розвиток сервісу. Не кожному сподобається, коли головна сторінка Google почне нагадувати стрічку новин. Але для тих, хто хоче бачити найцікавіше одразу після запуску браузера, без зайвого кліку, це може стати зручною щоденною звичкою.

Це не перша спроба поселити стрічку Discover на ПК. Кілька років тому компанія намагалася розмістити стрічку новин під вікном пошуку на Google.com.

Google експериментує з Discover — стрічка новин тимчасово «‎переїхала» на домашню сторінку Пошуку у настільній версії

Джерело: Android Authority

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