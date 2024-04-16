Понад 50% українців стали менше читати новини, тоді як 10% не слідкували за ними взагалі, — опитування Rakuten Viber

Українці набагато менше стежать за останніми подіями.

Згідно з опитуванням Rakuten Viber, у якому взяли участь 45 тисяч українців, 53% респондентів стали набагато менше читати новини протягом 2023 року (з них 6% перестали читати взагалі). 10% взагалі ніколи не слідкували за новинами, тоді як 31% читають так само, і ще 6% — навіть частіше.

57% опитаних довіряють виключно офіційним ЗМІ та каналам держорганів або держпосадовців. Зросла довіра й до каналів незалежних блогерів і експертів: 11% проти 5% рік тому.

9% опитаних покладаються на повідомлення від рідних і друзів (раніше — 10%), незмінно 2% — на неофіційні групи та канали, оскільки вони найбільш оперативні та незаангажовані.

Кожен пʼятий українець (21%) не довіряє жодному з джерел (під час опитування у 2023 — 20% обрали цей варіант).