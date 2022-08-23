Дуров анонсував запуск аукціонів з продажу Telegram-нікнеймів на основі блокчейну TON

Засновник Telegram Павло Дуров хоче розробити на базі месенджера цілу екосистему з власним блокчейном та маркетплейсом доменних імен.

Нещодавно Дуров опублікував у своєму Telegram-каналі пост, в якому поділився успіхами аукціону TON. За його словами, домен Wallet.ton було продано приблизно за $260 тисяч, а casino.ton – за $244 тисячі.

Дуров впевнений: Telegram із його 700 млн користувачами міг би також виставити на аукціон рідкісні імена користувачів, посилання на групи та канали. Зараз для цих цілей зарезервовані “мільйони адрес, що запам’ятовуються”, наприклад, @royal, @bank, @club, @game, @gift. Крім того, на продаж могли б піти короткі імена користувачів, що складаються з чотирьох символів, а також стікери та смайлики.

Як основу для аукціону команда Telegram розглядає маркетплейс на блокчейні TON. Право власності при цьому буде захищене за допомогою смарт-контрактів, подібних до NFT (невзаємозамінні токени).

Курс Recruitment вечірній Дізнайтеся, як стати pro-рекрутером. Курс із вільним графіком РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Така ідея може принести Телеграму гарні гроші. Не секрет, що довгий час на платформі взагалі не було монетизації. Все змінила платна реклама та впровадження Premium-підписки. Ідея з аукціоном нікнеймів та доменних імен – ще один спосіб заробити. Навіть уявити важко, скільки ніків закріплено за неактивними користувачами та ботами.

Користувачам ідея Дурова не надто сподобалася. До вечора 22 серпня пост Павла набрав понад 20 тисяч дизлайків при 6,5 тис. лайків. Автору публікації навіть довелося приховати лічильник реакцій.

Як відомо, це не перша спроба Дурова впровадити елементи Web3 в Telegram. У 2018 році засновник месенджера почав збирати кошти на запуск блокчейн-мережі TON та випуск криптовалюти Gram. Але проєкт довелося згорнути через реакцію Комісії з цінних паперів та бірж США, яка визнала Gram цінним папером.

Та на цьому Дуров не зупинився. Він дистанціювався від TON, але за будь-якої можливості підтримував проєкт в Telegram. Так, наприклад, у квітні 2022 року команда Телеграму запустила бота для крипто-платежів у Bitcoin та TONcoin прямо в месенджері.