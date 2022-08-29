Дуров підтвердив видалення 70% всіх ніків Telegram з неактивних каналів, які займали «кіберсквотери з Ірану»

Офіційний Telegram-канал Павла Дурова повідомив про масштабний крок у боротьбі зі сквоттингом імен користувачів. Багато юзернеймів, зайнятих раніше кіберсквоттерами з Ірану, будуть видалені та незабаром повернуться у загальне використання. Найдорожчі з них будуть розіграні на аукціоні.

Надалі видача імен матиме географічне обмеження за кількістю. Оригінальне повідомлення свідчить:

«Донедавна 70% всіх користувачів Telegram були зарезервовані у неактивних каналах кіберскваттерами з Ірану. Це створило кладовище мертвих імен користувачів, що захаращували результати пошуку та заважали мільйонам користувачів Telegram вибирати відповідні загальнодоступні адреси для своїх облікових записів, груп та каналів.

Користувачі, котрі хотіли отримати ці імена, часто не отримували відповіді чи виявлялися обдуреними.

На щастя, ця ситуація почала змінюватися. У середині серпня ми видалили всі публічні адреси Telegram, пов’язані з каналами, що були порожні або неактивні протягом останнього року. Ми будемо поступово повертати 99% цих адрес у громадське використання, цього разу з алгоритмічними та географічними обмеженнями, щоб більше користувачів, а не лише обрані, могли отримати вигоду.

Що стосується найдорожчих коротких імен користувачів, найефективнішим та найсправедливішим способом їх розподілу, мабуть, є аукціон, про який я вже писав. Таким чином, ті, хто отримає ці привабливі посилання, будуть мотивовані приносити користь нашій спільноті завдяки оригінальному контенту, розміщеному на відомих адресах

Я не сумніваюся, що ті, хто збирав імена Telegram, розчаровані, але ця зміна піде на користь переважній більшості наших користувачів. Я з нетерпінням чекаю на можливість побачити, як мільйони відмінних адрес Telegram будуть відроджені та нарешті почнуть слугувати нашій спільноті»

Павло Дуров,

засновник Telegram